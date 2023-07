Os primeiros passos de Marcio Pochmann no IBGE

Indicado para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann já definiu a agenda prioritária da autarquia assim que for nomeado ao cargo: ouvir os funcionários do órgão.

A medida é uma forma de aplacar ansiedade dos servidores, que temem uma gestão parecida com a que Pochmann implementou enquanto presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2007. À época, assim que chegou ao cargo, o economista congelou novas bolsas de pesquisa, promoveu demissões, extinguiu projetos e engavetou textos críticos às políticas do governo. Ou seja: não deixou saudades.

O assunto foi tratado em encontro com a ministra Simone Tebet, na tarde desta segunda-feira, 31. Eles também debateram preocupações comuns sobre a acelerada mudança demográfica revelada pelo Censo 2022, com crescimento populacional abaixo do esperado, e os desafios que ela impõe para o futuro.

Pochmann só será empossado depois da divulgação do censo indígena, no dia 7 de agosto, no Theatro da Paz, em Belém do Pará. Seu nome foi indicado pelo PT, mas enfrentou resistência dos ministros Haddad e Tebet. Ele é visto como integrante da ala mais radical do partido.

