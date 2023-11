Os motivos para que o Copom mantenha a perspectiva de mais cortes

A meta de inflação é de 3,25% em 2023 e 3% em 2024, com margem de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Nas estimativas do mercado divulgadas pelo Boletim Focus na última segunda-feira, os analistas pelo BC estimaram que o IPCA vai encerrar 2023 em 4,63%, abaixo do limite de tolerância da meta (4,75%). Para 2024, a projeção é 3,9%. Os analistas projetam a Selic em 11,75% no fim deste ano, com o corte de meio ponto indicado pelo BC , mas elevaram de 9% para 9,25% a previsão para a Selic no fim de 2024.

No comunicado, o Copom pontuou que o panorama internacional permanece adverso, com aumento dos juros pelos principais bancos centrais do mundo, além de riscos geopolíticos — devido às guerras. Por isso, o BC "avalia que o cenário exige atenção e cautela por parte de países emergentes", adicionando um risco altista para as taxas. Adriana Dupita, economista da Bloomberg, afirma que uma mudança no ritmo da queda dos juros — isto é, cortes menores — depende sobretudo do ambiente internacional. condução da política monetária do Federal Reserve (Fed), o Banco Central Americano. "Este comentário abre espaço para que o BCB desvie do seu plano de cortar meio ponto a cada uma das próximas reuniões, caso o cenário internacional se deteriore", afirmou.