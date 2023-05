Os milhões que Neymar espera faturar com seu cruzeiro

O atacante Neymar anunciou nesta semana um cruzeiro temático, que vai acontecer entre os dias 26 e 29 de dezembro, começando em Santos, indo até Búzios e depois retornando para o ponto da partida.

O cruzeiro é uma parceria do atleta com a empresa MSC Preziosa, e os preços variam entre 5 560 reais e 7 250 reais. Como a capacidade do navio é para até 4 345 passageiros, se todos os lugares forem adquiridos, o lucro da ação pode superar a casa dos 25 milhões de reais. “Esse é mais um exemplo de como a marca Neymar Jr é potente e tem musculatura para desenvolver produtos e negócios em diversos segmentos”, afirma Armênio Neto, especialista em novos negócios da indústria do esporte. O executivo conhece de perto o craque do PSG. Ele foi gerente de marketing do Santos entre 2010 e 2013 e negociou contratos com o jogador ao longo da década.

As novidades do cruzeiro ainda serão anunciadas durante a semana, e a data da viagem foi programada justamente durante as férias de Neymar no PSG, que acontecem entre 20 de dezembro e 13 de janeiro. “É muito importante a forma com que os atletas se comunicam com seus fãs. Um ponto de atenção para os produtos a serem criados é entender como eles querem ser vistos e lembrados”, complementa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.