Os destinos entrelaçados de Alcolumbre e a agenda de reformas

Na sina de dar vazão à agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro vem se movimentando para consolidar o apoio no Congresso Nacional. Como o andamento está parado graças às eleições que definirão a sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) às presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, Bolsonaro atua nas sombras para angariar o parlamento. Como antecipou VEJA, presidente ofereceu cargos de ministro a Alcolumbre. Segundo parlamentares próximos ao senador, ministérios como o do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho; o de Minas e Energia, de Bento Albuquerque; ou a Secretaria de Governo, sob a batuta de Luiz Eduardo Ramos, estão no páreo.

Alcolumbre vem repetindo aos colegas que não vê a saída de Marinho como ponto pacífico. O ministro é querido por Bolsonaro e sente-se seguro no cargo, segundo auxiliares do Ministério do Desenvolvimento Regional, apesar de viver às turras com Guedes. Alcolumbre não vislumbra o posto de Marinho, mas cresceu os olhos sobre a possibilidade de assumir a vaga de Ramos. De acordo com pessoas próximas ao senador, a grande vocação do atual presidente do Senado é fazer política, e, na pasta, ele teria em mãos a definição do Orçamento e o capital político para articular em torno das reformas administrativa e tributária. Na presidência do Senado, Alcolumbre atuou na construção de interlocução com o governo para a aprovação da Reforma da Previdência, promulgada em 2019 e um dos alicerces da política reformista do governo.

Mas Alcolumbre sonha mais alto. O atual presidente do Senado conta com a condução de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) ao posto que ocupa. Ele calcula ter entre 42 e 48 votos para o pleito. Com o comando do Senado, se não virar ministro, Alcolumbre espera ganhar corpo para ocupar a vaga de vice-presidente em uma chapa de reeleição junto a Bolsonaro em 2022, com a premissa de ser o homem do Congresso Nacional responsável pela articulação do governo.

Ele vem trabalhando para que o presidente o convide para compor a aliança — Bolsonaro, por exemplo, declarou apoio a seu irmão, Josiel Alcolumbre, nas eleições municipais em Macapá. Não é de hoje que Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, não se bicam. Alcolumbre enseja dar vazão à agenda de reformas e vê no posto a possibilidade de construir uma base mais sólida de apoio do presidente Bolsonaro.