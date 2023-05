Os desconfortos de Carlos Fávaro na semana do Agrishow

O secretário-executivo do ministério da Agricultura, Irajá Lacerda, reuniu nos últimos dias todo seu secretariado para comunicar que a pasta abriria consulta pública para contratar especialistas visando acelerar andamento de pleitos que engatinham. A recepção não foi boa. Os presentes argumentaram que seria desnecessário. O ministro Carlos Fávaro, ao tomar ciência, desautorizou seu braço-direito.

O Ministério da Agricultura, em nota, afirmou que o que existe com frequência são consultas técnicas ou tomada de subsídios que são realizadas como rotina para aprimorar normativas internas. Via de regra, esse papel é realizado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Os últimos dias foram agitados para o ministro Fávaro. Na última semana, ele foi “desconvidado” pelo organizadores da feira Agrishow, a maior feira agropecuária do país, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 28ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento optaram por não realizar solenidade de abertura da feira.

Depois do desconforto inicial, o governo federal ameaçou cancelar o patrocínio do Banco do Brasil à feira, que acontece desde 1994 em Ribeirão Preto (SP), o que não se confirmou.

Continua após a publicidade

Siga