Os bilhões gerados pela Fórmula 1 na véspera da temporada 2024

A Liberty Media, proprietária da Fórmula 1, divulgou nesta semana os números das receitas com a categoria em 2023, com um incremento de 25% em relação a 2022. O total chega a 3,2 bilhões de dólares, sendo que somente o faturamento do quarto trimestre foi de 1,2 bilhão de dólares, muito impulsionado pelo GP de Las Vegas. Esse recorte do quarto trimestre representou um aumento de 63% em relação ao mesmo período de 2022. Neste sábado, 2, a temporada 2024 começa oficialmente com o primeiro grande prêmio do ano, do Bahrein. “O grande sucesso que está passando a Fórmula 1 é o resultado da transformação de um negócio de esportes em entretenimento e de sua estratégia de marketing que se orientou para o digital e para mídias sociais”, diz Renê Salviano, diretor da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Ainda de acordo com a Liberty Media, o lucro operacional da F1 foi de 153 milhões de dólares no quarto trimestre, representando um aumento de 164% no último trimestre do ano. “A Liberty segue investindo na conquista de novas audiências através de diversas plataformas de social media com conteúdo formatado sob medida para cada uma”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Outro dado significativo divulgado pela empresa é em relação a participação do público. A presença de torcedores nas corridas aumentou 5%, chegando a um total de 6 milhões de pessoas, enquanto o número de seguidores nas redes sociais ultrapassou os 70 milhões. “Cidades que potencializam seus eventos, como Las Vegas e Abu Dhabi, são fundamentais para trazer pela primeira vez um novo público”, analisa Thiago Freitas, diretor da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z.