Operadora de celular lança plano com ligações e internet ilimitadas

A operadora Algar Telecom lançou nesta quarta-feira um plano de celular com internet e ligações ilimitadas por 99 reais mensais. A empresa oferece cobertura em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e região nordeste de São Paulo.

A Algar afirma ser a primeira operadora a lançar um plano sem limite de dados no país. O pacote também inclui serviços de entretenimento, além de conexões com wi-fi. A maioria das operadoras conta com planos de ligações ilimitadas, mas com consumo restrito de dados. Os preços dos pacotes variam de acordo com a quantidade de internet contratada.

A Claro também lançou um novo serviço para os clientes do serviço pós-pago. O Passaporte Europa permite ligações ilimitadas e conexão à internet em 48 países da Europa.

Segundo a empresa, será possível realizar ligações para qualquer telefone do Brasil ou do país visitado. O plano é anual e pode ser parcelado em até 12 vezes de 19,90 reais.

Para solicitar o serviço é preciso acessar a opção “Minha Claro” no aplicativo ou portal ou em uma das lojas físicas da Claro.