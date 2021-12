Onde investir sem risco o prêmio da Mega da Virada para viver de renda

A Mega da Virada deste ano pagará 350 milhões de reais para o jogador que acertar as seis bolas sorteadas no dia 31 de dezembro, o maior prêmio da história do sorteio. Se investido, este montante renderá mais de um milhão de reais mensais, proporcionando ao ganhador viver de renda e realizar o sonho de muita gente. Com a taxa Selic em alta, atualmente em 9,25%, investir sem risco de perdas tornou-se mais rentável.

Um cálculo realizado pela Nexgen Capital a pedido de VEJA mostra que o mais conservador dos investimentos, que possui alta liquidez e não há incidência de imposto, é a Caderneta de Poupança, porém ela devolve menor rentabilidade que outros investimentos que também não apresentam risco. Se aplicados, os 350 milhões de reais terão em um ano o rendimento médio mensal de 1,939 milhão de reais (veja quadro), ou seja, 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial. Em dois anos, a rentabilidade mensal sobe para 2,004 milhões de reais.

De acordo com o cálculo, investir em Tesouro Direto atrelado à Selic trará em um ano o rendimento mensal líquido de 2,216 milhões de reais e em dois anos 2,467 milhões de reais, superiores à poupança, já considerando o desconto do imposto de renda. Essas contas consideraram a Selic de 9,25% ao ano (a.a.), definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, no início do mês.

Uma opção ainda mais vantajosa seria aplicar em fundos oferecidos pelas instituições financeiras, atrelados à taxa DI. Com o aumento da concorrência aos bancos tradicionais, instituições oferecem rendimentos de 100% do DI com liquidez diária, o que rende aproximadamente 9,15% ao ano ou 0,76% ao mês. Vale lembrar, no entanto, que assim como o Tesouro Direto e o Crédito Privado considerado na simulação, estas operações possuem incidência de Imposto de Renda que varia de 15% a 22,5% dependendo do prazo de resgate, e de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para aplicações de até 30 dias.

Continua após a publicidade

A simulação considerou um CDI a 9,5% ao ano, e após um ano de aplicação os 350 milhões devolverão um rendimento mensal de 2,727 milhões de reais já considerando o desconto do Imposto de Renda. Já em dois anos o retorno mensal é de 3,067 milhões de reais, bastante superior à rentabilidade mensal de 2,004 milhões de reais da poupança.

Outra opção de investimento de renda fixa são os créditos privados, ou seja, títulos de dívida emitidos por empresas a uma taxa pré-fixada. No cálculo, considerou-se títulos que pagam o IPCA de 7% ao ano mais 5% ao ano. A rentabilidade mensal após um ano de investimento é de 2,8 milhões de reais, e após dois anos de 2,6 milhões de reais. Apesar de, para um ano, essa ser a opção com rentabilidade mais vantajosa entre as quatro apresentadas, ela exige mais cuidado.

“O risco desse investimento é o risco da companhia não pagar a dívida, por isso é importante se atentar à qualidade e à geração de lucro da empresa”, diz Heitor Martins, analista de Renda Fixa da Nexgen Capital. Ainda assim, mesmo tratando-se de investimentos apenas em renda fixa, a melhor opção é sempre diversificar. “É importante nunca investir em apenas um ativo, mas em uma cesta atrelada à diversos índices como Selic e IPCA, porque a possibilidade de retorno melhora junto à redução de risco”, diz ele.

Aposta

Os apostadores tem até às 17h de sexta-feira, 31, para fazer o jogo da Mega da Virada. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país. Há também a opção de jogar pelo aplicativoLoterias Caixa (Android ou iOS) e pelo site da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece na véspera de Ano Novo, dia 31, às 20h.

Diferente dos prêmios tradicionais da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula: se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio é dividido entre quem acertou os cinco números. Em 2020, o prêmio de 325,2 milhões de reais foi dividido entre duas apostas que acertaram as seis dezenas. Um dos ganhadores, de Aracaju (SE), não retirou a metade de seu prêmio.

A bolada da Mega prescreve em 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, se o vencedor não reclamar seu prêmio, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).