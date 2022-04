O troco milionário que o conselho com Anitta embolsará da bolada do Nubank

O Nubank chamou a atenção e gerou muita discussão nas redes sociais nos últimos dias com a divulgação da cifra de 816 milhões de remuneração que será paga aos seus principais executivos e membros do conselho de administração. Como é comum nas empresas, a maior parte da bolada ficará com a diretoria executiva, os responsáveis pela gestão do dia da empresa, corpo administrativo que inclui o CEO. Mais de 95% do valor, mais precisamente 808 milhões de reais, ficarão com os oito membros da diretoria, se as metas forem cumpridas.

Já, para o conselho de administração, a instância que se reúne periodicamente para criar estratégias de negócios e fiscalizar a gestão, do qual participa a cantora Anitta, o valor será bastante menor. Em média, até menos que o dinheiro pago aos vencedores do Big Brother Brasil. A previsão do banco digital é pagar 11,172 milhões de reais para os membros do conselho, sendo 10,902 milhões de reais em ações e 269,815 mil reais em salário. Se o montante for distribuído por igual para os oito membros remunerados (há nove conselheiros, sendo que um não é remunerado), ficará um valor aproximado de 1,3 milhões de reais para cada um.

Trata-se de uma remuneração e tanto para os padrões brasileiros, mas que pode ser considerada bastante modesta em comparação com o que os diretores vão receber, e até mesmo representar uns trocados para a cantora, que é dona de uma fortuna estimada em 553 milhões de reais pelo ranking da revista Forbes. Afinal, se Anitta aplicasse todo seu patrimônio em investimentos da renda fixa, poderia ganhar 1 milhão de reais por semana.

A remuneração também impressiona pouco, se comparado aos rendimentos de Anitta com seus demais negócios. Um show da cantora custa, em média, 500 mil reais e um post nas redes sociais pode garantir 400 mil reais. Em 2021, Anitta foi a artista que mais faturou com publicidade nas redes sociais. Para contratar a cantora para uma campanha publicitária, também costuma ser preciso desembolsar mais de 4,5 milhões de reais.

Anitta, inclusive, possui um contrato de publicidade com o banco no valor de 35,9 milhões de reais, por um prazo de cinco anos, o que mais do que justifica a sua proximidade com a empresa. Vale frisar que esses valores foram atualizados antes de a cantora alcançar o topo das paradas internacionais, em março, quando conquistou o primeiro lugar no Spotify com o hit “Envolver”, que viralizou no mundo.

Diretoria

A soma total prevista para a diretoria é de 804,423 milhões de reais, montante que será dividido entre os oito membros, que devem receber cerca de 100 milhões de reais. O valor é composto por 787,143 milhões de reais em ações, 16,412 milhões de reais em salários, e 867 mil reais em benefícios diretos e indiretos. O valor já é a maior remuneração para membros de diretoria no Brasil.

No ano passado, o valor pago para a diretoria foi de 175,471 milhões de reais. Por isso o gigantesco aumento da previsão para este ano preocupa os investidores em um momento em que as ações do banco desempenham mal, acumulando perda de 23% no mês. Investidores também questionam a cifra milionária devido aos resultados do banco, que reportou prejuízo líquido de 165,3 milhões de dólares em 2021, mostrando que é um negócio altamente promissor e de sucesso, mas ainda em maturação.