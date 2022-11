O recado de Haddad sobre convite para assumir o Ministério da Fazenda

Um dos nomes com maior evidência para assumir o Ministério da Fazenda do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad (PT) negou que tenha sido convidado para o cargo. A declaração foi feita na noite de segunda-feira, 28, em entrevista à jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

“Fui convidado exclusivamente para interagir com o grupo de economia que fez a transição até aqui. Não recebi nenhum outro convite”, disse o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff. Haddad afirmou ainda que foi convidado para integrar o grupo de Economia da equipe de transição e interagir com integrantes como Nelson Barbosa, Guilherme Mello, André Lara Resende e Persio Arida “para me apropriar desses assuntos”.

Nos bastidores, o PT gostaria de uma dobradinha de Haddad e do economista Persio Arida, sendo que Haddad ficaria no Ministério da Fazenda e Arida no Ministério do Planejamento. O nome de Persio é bem aceito pelo mercado, tendo em vista o seu perfil liberal, por ter sido um dos pais do Plano Real e presidente do Banco Central e do BNDES no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Na última semana, Haddad tem sido colocado à prova ao participar de reuniões com economistas da Transição e também com banqueiros. A demora para a definição do nome à frente da pasta da Fazenda, no entanto, tem prejudicado o andamento de pautas importantes, como a PEC da Transição.