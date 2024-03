O que o prejuízo de R$ 1 bi da Casas Bahia diz sobre o Ibovespa

Ao lado da Magazine Luiza, a Casas Bahia foi um dos símbolos do grande bull market vivido pela bolsa brasileira vivido de 2017 em diante. As empresas de varejo viraram meme em redes sociais e atraiam grande debate sobre qual seria o valor justo dos papéis.

Nessa época, você lembra, a empresa ainda se chamava Via Varejo, depois ficou apenas o Via e agora Grupo Casas Bahia. Trata-se de um esforço de reestruturação de marca, que ainda está longe de aparecer nos números.

Na noite de ontem, a empresa anunciou um prejuízo de 1 bilhão de reais apenas no quarto trimestre de 2023. É mais do que o valor de mercado da companhia, em 600 milhões de reais, e também mais do que outros 600 milhões de reais captados na bolsa em setembro do ano passado para tentar reforçar o caixa da companhia. As ações já caem mais de 40% no acumulado deste ano – e têm tudo para despencar mais um tanto no pregão de hoje.

A crise do setor de varejo da bolsa, uma combinação de má gestão com juros altos, é uma das razões para o Ibovespa ter empacado, isso enquanto bolsas mundo afora estão próximas dos seus recordes. Não só isso: o volume de negócios também reduziu substancialmente. Ontem, a B3 movimentou 16 bilhões de reais, metade dos volumes do período em que os investidores PF se divertiam com meme stocks.

Para hoje, a esperança é a retomada do sinal positivo em Nova York, que puxa junto o índice EWZ, a baliza para a bolsa brasileira em Wall Street.

Ainda assim, a Faria Lima estará mais atenta a dados locais. Agora às 8h o BC divulga a ata do Copom, que será crucial para reajustar as expectativas do mercado para a Selic, após uma dificuldade de interpretação do comunicado da reunião. Às 8h25 sai o Focus, atrasado, e às 9h, o IPCA-15.

Com isso em mãos, investidores vão decidir se têm condições de voltar a acompanhar Nova York em sua trajetória de alta. Bons negócios.

Agenda do dia

8h: Banco Central divulga ata do Copom

8h25: Banco Central publica relatório Focus

9h: IBGE divulga IPCA-15 de março

14h: Rodrigo Pacheco se reúne com governadores para discutir solução para dívidas dos Estados

14 às 15h, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, concede coletiva sobre dados

Balanços: CVC, Gafisa, JBS e Rede D’Or, após o fechamento