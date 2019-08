A reforma da Previdência prevê a mudança de regras de aposentadoria tanto para trabalhadores do INSS como para servidores públicos, policiais, professores e políticos. Confira como devem ficar as regras da aposentadoria. Lembrando que, para que a nova Previdência entre em vigor, é necessária a aprovação em dois turnos no Senado. O texto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A previsão é que as votações em plenário ocorram até outubro.