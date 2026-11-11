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O que é o 11.11? Entenda a data e como funcionam os descontos

Criada na China como celebração do Dia dos Solteiros, campanha ganhou força no comércio eletrônico e passou a integrar calendário promocional no Brasil

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 14h42
Tecla de computador com carrinho de compras
Tecla de computador com carrinho de compras (Thinkstock/VEJA)
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O dia 11 de novembro, conhecido como 11.11 ou Dia dos Solteiros, tornou-se um grande evento de compras para o varejo. A data é marcada por campanhas de descontos em lojas e plataformas digitais, com ofertas e benefícios em diferentes categorias de produtos. No Brasil, a ocasião passou a integrar o calendário promocional de novembro, que também tem a Black Friday, tradicionalmente realizada no fim do mês.

Como surgiu o 11.11?

A versão mais difundida sobre a data situa a criação da celebração do Dia dos Solteiros em 1993, entre estudantes da Universidade de Nanquim, na China. A escolha do dia está relacionada à representação numérica de 11/11: os quatro algarismos 1 são associados à ideia de pessoas solteiras.

A transformação da ocasião em uma campanha comercial aconteceu em 2009, quando o grupo Alibaba criou um festival de compras online para a data, inicialmente com a participação de 27 comerciantes. A iniciativa oferecia condições especiais de pagamento e ajudou a popularizar o 11.11 como um grande evento promocional do comércio eletrônico chinês.

Nos anos seguintes, outras empresas passaram a aderir às promoções, e o modelo se espalhou para diferentes mercados. No Brasil, plataformas de comércio eletrônico, como Shopee e AliExpress, também incorporaram o dia ao calendário de promoções.

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Como funcionam os descontos?

O 11.11 faz parte das chamadas “datas duplas”, campanhas promocionais organizadas em dias que apresentam números repetidos no calendário, como 6/6, 8/8, 9/9 e 10/10. A estratégia é criar novas oportunidades de venda ao longo do ano, sem concentrar todas as promoções na Black Friday.

As condições variam de acordo com cada varejista e marketplace. Entre os formatos mais utilizados estão reduções diretas nos preços dos produtos, cupons de desconto, vouchers de frete grátis, ofertas por tempo limitado e cashback. Algumas plataformas também organizam transmissões ao vivo, nas quais os consumidores podem encontrar promoções e cupons exclusivos.

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Na Shopee, por exemplo, a campanha de 2026 ocorre entre 28 de outubro e 12 de novembro. Para o dia 11, a empresa anunciou 25 milhões de reais em cupons de desconto, além de ofertas em diferentes categorias. Os cupons de frete grátis estão sujeitos a condições de uso e disponibilidade, com cobertura de fretes de até 20 reais.

Os benefícios podem ter regras específicas, como prazo de utilização, limite de cupons disponíveis e restrições a determinados produtos ou vendedores. Por isso, o percentual de desconto anunciado nem sempre corresponde à economia efetiva no carrinho. A comparação deve considerar o preço final, incluindo frete e eventuais condições de pagamento.

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11.11 já compete com a Black Friday?

A data vem ganhando cada vez mais espaço no calendário promocional brasileiro. Um levantamento do grupo de tecnologia LWSA mostrou que o 11.11 registrou, em 2025, 17% mais pedidos do que a Black Friday nas plataformas analisadas. O volume financeiro movimentado na ocasião correspondeu a 86% do registrado na Black Friday, ante 77% em 2024. O ecossistema da empresa reúne mais de 215 mil lojistas ativos.

A pesquisa da LWSA em parceria com a Opinion Box também aponta uma distribuição maior das compras ao longo de novembro: 54% dos entrevistados pretendem aproveitar diferentes oportunidades promocionais durante o mês, enquanto 28% afirmam que priorizam boas ofertas, independentemente de uma data específica.

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Na Shopee, os resultados divulgados reforçam o desempenho da campanha. O volume de vendas entre 5 e 10 de novembro de 2026 foi 90% superior ao registrado nos seis dias que antecederam a Black Friday de 2025. Entre os produtos mais vendidos no período estão smartphones, televisores, geladeiras, freezers e scooters.

Um estudo da companhia sobre a intenção de consumo durante a temporada de novembro mostrou que 86% dos entrevistados planejam comprar no 11.11, na Black Friday ou nas duas datas. O levantamento foi realizado entre 23 de setembro e 5 de outubro, com 790 participantes que responderam a um questionário enviado pelo aplicativo da plataforma.

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