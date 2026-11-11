O que é o 11.11? Entenda a data e como funcionam os descontos

O dia 11 de novembro, conhecido como 11.11 ou Dia dos Solteiros, tornou-se um grande evento de compras para o varejo. A data é marcada por campanhas de descontos em lojas e plataformas digitais, com ofertas e benefícios em diferentes categorias de produtos. No Brasil, a ocasião passou a integrar o calendário promocional de novembro, que também tem a Black Friday, tradicionalmente realizada no fim do mês.

Como surgiu o 11.11?

A versão mais difundida sobre a data situa a criação da celebração do Dia dos Solteiros em 1993, entre estudantes da Universidade de Nanquim, na China. A escolha do dia está relacionada à representação numérica de 11/11: os quatro algarismos 1 são associados à ideia de pessoas solteiras.

A transformação da ocasião em uma campanha comercial aconteceu em 2009, quando o grupo Alibaba criou um festival de compras online para a data, inicialmente com a participação de 27 comerciantes. A iniciativa oferecia condições especiais de pagamento e ajudou a popularizar o 11.11 como um grande evento promocional do comércio eletrônico chinês.

Nos anos seguintes, outras empresas passaram a aderir às promoções, e o modelo se espalhou para diferentes mercados. No Brasil, plataformas de comércio eletrônico, como Shopee e AliExpress, também incorporaram o dia ao calendário de promoções.

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Como funcionam os descontos?

O 11.11 faz parte das chamadas “datas duplas”, campanhas promocionais organizadas em dias que apresentam números repetidos no calendário, como 6/6, 8/8, 9/9 e 10/10. A estratégia é criar novas oportunidades de venda ao longo do ano, sem concentrar todas as promoções na Black Friday.

As condições variam de acordo com cada varejista e marketplace. Entre os formatos mais utilizados estão reduções diretas nos preços dos produtos, cupons de desconto, vouchers de frete grátis, ofertas por tempo limitado e cashback. Algumas plataformas também organizam transmissões ao vivo, nas quais os consumidores podem encontrar promoções e cupons exclusivos.

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Na Shopee, por exemplo, a campanha de 2026 ocorre entre 28 de outubro e 12 de novembro. Para o dia 11, a empresa anunciou 25 milhões de reais em cupons de desconto, além de ofertas em diferentes categorias. Os cupons de frete grátis estão sujeitos a condições de uso e disponibilidade, com cobertura de fretes de até 20 reais.

Os benefícios podem ter regras específicas, como prazo de utilização, limite de cupons disponíveis e restrições a determinados produtos ou vendedores. Por isso, o percentual de desconto anunciado nem sempre corresponde à economia efetiva no carrinho. A comparação deve considerar o preço final, incluindo frete e eventuais condições de pagamento.

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11.11 já compete com a Black Friday?

A data vem ganhando cada vez mais espaço no calendário promocional brasileiro. Um levantamento do grupo de tecnologia LWSA mostrou que o 11.11 registrou, em 2025, 17% mais pedidos do que a Black Friday nas plataformas analisadas. O volume financeiro movimentado na ocasião correspondeu a 86% do registrado na Black Friday, ante 77% em 2024. O ecossistema da empresa reúne mais de 215 mil lojistas ativos.

A pesquisa da LWSA em parceria com a Opinion Box também aponta uma distribuição maior das compras ao longo de novembro: 54% dos entrevistados pretendem aproveitar diferentes oportunidades promocionais durante o mês, enquanto 28% afirmam que priorizam boas ofertas, independentemente de uma data específica.

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Na Shopee, os resultados divulgados reforçam o desempenho da campanha. O volume de vendas entre 5 e 10 de novembro de 2026 foi 90% superior ao registrado nos seis dias que antecederam a Black Friday de 2025. Entre os produtos mais vendidos no período estão smartphones, televisores, geladeiras, freezers e scooters.

Um estudo da companhia sobre a intenção de consumo durante a temporada de novembro mostrou que 86% dos entrevistados planejam comprar no 11.11, na Black Friday ou nas duas datas. O levantamento foi realizado entre 23 de setembro e 5 de outubro, com 790 participantes que responderam a um questionário enviado pelo aplicativo da plataforma.