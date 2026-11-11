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Economia

O que diz a lei sobre trabalho no Natal e no Ano Novo

Regras variam de acordo com a jornada e o tipo de contrato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 14h20
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) no Poupatempo da Sé, região central de São Paulo (SP) - 19/12/2017
Carteiras de trabalho (Reinaldo Canato/VEJA.com)
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Com a aproximação das festas de fim de ano, trabalhadores brasileiros começam a se organizar para as celebrações de Natal e Ano-Novo. Embora as duas datas sejam consideradas feriados nacionais, nem todos os profissionais têm direito à folga. A legislação trabalhista estabelece regras específicas para quem precisa cumprir expediente nesses dias, incluindo a possibilidade de pagamento em dobro ou descanso compensatório, dependendo da atividade exercida e do regime de contratação.

A Lei nº 662/1949 determina que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro são feriados nacionais. Entretanto, as vésperas das comemorações, em 24 e 31 de dezembro, não possuem a mesma classificação, o que permite às empresas manterem o expediente normalmente.

Quem trabalha no Natal e no Ano-Novo recebe em dobro?

Segundo o artigo 9º da Lei nº 605/1949, o trabalhador que exerce suas atividades durante um feriado tem direito, em regra, ao pagamento em dobro caso não receba uma folga compensatória. A determinação também é respaldada pela Súmula 146 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que trata da remuneração de domingos e feriados trabalhados sem compensação.

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Isso significa que o pagamento adicional não é obrigatório em todas as situações. O empregador pode conceder outro dia de descanso, desde que respeite as normas trabalhistas aplicáveis. Convenções e acordos coletivos também podem estabelecer condições específicas, incluindo benefícios adicionais aos funcionários.

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As empresas podem exigir trabalho nos feriados?

A possibilidade de convocar funcionários para trabalhar no Natal e no Ano-Novo depende da atividade econômica e das normas aplicáveis à categoria profissional.

Setores que precisam manter suas operações durante os feriados, como hospitais e transportes, podem organizar escalas de trabalho, desde que cumpram as exigências legais.

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No comércio, as regras são específicas. A Portaria nº 1.316, regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em julho de 2026, estabelece, em geral, a necessidade de autorização por convenção coletiva para o funcionamento nos feriados, ressalvadas as exceções previstas na norma. A legislação municipal também deve ser considerada.

Quem trabalha na escala 12×36 tem direito ao pagamento em dobro?

Os trabalhadores submetidos à jornada 12×36, caracterizada por 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso, estão sujeitos a regras diferentes.

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O artigo 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que a remuneração mensal acordada nesse regime já contempla os descansos semanais remunerados e os feriados, considerados compensados.

Por isso, o trabalho nessas datas não gera automaticamente o direito ao pagamento em dobro. Entretanto, contratos individuais e convenções coletivas podem estabelecer condições adicionais.

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Fim da escala 6×1

As vésperas de Natal e Ano-Novo são pontos facultativos?

Os dias 24 e 31 de dezembro não são feriados nacionais. O calendário do governo federal prevê ponto facultativo a partir das 13h nas duas datas para os órgãos e entidades abrangidos pela norma administrativa.

A determinação, porém, não se estende automaticamente às empresas privadas. Nesse caso, cabe ao empregador definir o funcionamento, respeitando eventuais regras estabelecidas em acordos ou convenções coletivas.

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Dessa forma, funcionários não devem presumir que estão dispensados do expediente. A ausência sem autorização pode ser considerada falta.

O que fazer se a empresa não pagar pelo feriado trabalhado?

Caso o empregador não conceda a folga compensatória nem realize o pagamento devido, o funcionário deve verificar inicialmente o registro de jornada, o contrato de trabalho, o contracheque e a convenção coletiva da categoria.

Se a situação não for resolvida, o trabalhador pode procurar o sindicato responsável ou buscar orientação especializada sobre seus direitos. Também é possível consultar os canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego.

As condições de compensação podem variar conforme o vínculo empregatício. Profissionais contratados temporariamente ou em regime intermitente devem observar as regras específicas de seus contratos e da legislação aplicável. Já os prestadores de serviços como pessoa jurídica (PJ), em geral, seguem as condições previstas no contrato de prestação de serviços.

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