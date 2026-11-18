A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) perdeu 2,58 bilhões de reais com a desvalorização das ações do Banco do Brasil desde a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o fechamento do mercado na última terça-feira, 17. No período, o Banco do Brasil amargou o pior resultado em décadas, reflexo do que seus próprios executivos classificam como o “pior ciclo da história” do banco. Procurada por VEJA Negócios, a Previ não retornou sobre o assunto.

Segundo o balanço divulgado no fim de 2025, a Previ possuía cerca de 256 milhões de ações do banco, o equivalente a 4,5% dos 5,7 bilhões de papéis emitidos pela instituição.

No último pregão antes do segundo turno, em 23 de outubro, os papéis eram negociados a 24,72 reais. Com isso, a participação do fundo estava avaliada em 6,32 bilhões de reais. Após a vitória de Lula, as ações desabaram 29,33%, para 17,47 reais, no dia 26 de outubro. A queda provocou uma perda de aproximadamente 1,85 bilhão de reais para a Previ.

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A desvalorização continuou nos pregões seguintes. Antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre, os papéis eram negociados a 16,89 reais. Após a publicação dos resultados, recuaram para 14,62 reais no fechamento de terça-feira, 17, uma queda de 13,42% entre o pregão anterior ao balanço o último fechamento.

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Com isso, o valor da participação da Previ caiu de 6,32 bilhões de 23 de outubro para 3,74 bilhões de reais em 17 de novembro, uma perda total de 2,58 bilhões de reais. A desvalorização é de 40,85% no acumulado de todo o período.