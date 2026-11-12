Banco do Brasil: como a companhia pretende sair do pior ciclo de sua história

Após registrar o pior nível de rentabilidade em décadas, em meio à disparada da inadimplência, a CEO do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e sua equipe de executivos traçaram um plano para tentar recuperar a instituição financeira do que classificam como o “pior ciclo de sua história”. Entre as medidas estão o corte de distribuição de dividendos em 2027, para reforçar o capital, a possível venda de ativos por meio da Bolsa de Valores e a renegociação das dívidas de clientes do agronegócio. A estratégia, no entanto, convive com uma incerteza: Tarciana não deve permanecer no comando da instituição no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na quarta-feira, 11, o Banco do Brasil reportou lucro líquido de 8,6 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, queda de 42,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado do terceiro trimestre foi ainda pior. O lucro recuou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais. Ou seja, o resultado ficou cerca de 60% abaixo das projeções.

A queda foi provocada principalmente pelo avanço da inadimplência, que passou de 4,51% em setembro de 2025 para 6,08% em setembro de 2026, alta de 1,57 ponto percentual em 12 meses. A deterioração foi puxada pelo agronegócio, cuja taxa de calotes avançou de 4,84% para 6,92% no período, aumento de 2,08 pontos percentuais.

A piora da carteira de crédito obrigou o banco a elevar em 33,2% as provisões para devedores duvidosos (PDD), que somaram 58,5 bilhões de reais no acumulado até setembro. Os recursos são reservados para cobrir eventuais perdas com calotes e afetam diretamente o resultado da instituição.

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A rentabilidade do Banco do Brasil, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), ficou em 2,8% no terceiro trimestre, recuo de 5,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Para efeito de comparação, o indicador do Itaú está em 23,6%, enquanto o do Bradesco alcançou 16,1%.

Devido a esses fatores, as ações da companhia chegaram a cair 12% na abertura do pregão. Por volta das 15h, as ações do BB recuam 7,64%, aos 15,60 reais. A frustração do mercado também reflete a demora na recuperação dos resultados, esperada para os últimos trimestres. Depois de uma sequência de deterioração, os investidores aguardavam uma melhora após o governo federal editar duas medidas provisórias para facilitar a renegociação de dívidas.

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Em conversa com jornalistas, Tarciana Medeiros afirmou que a recuperação dos créditos inadimplentes do agronegócio ocorre em ritmo mais lento do que o previsto pelo banco. Segundo a executiva, a pontualização — indicador que mede o pagamento das parcelas no vencimento — ficou em torno de 70% em setembro e outubro, abaixo dos 95% esperados pela instituição.

A presidente atribuiu parte da dificuldade à persistência do que chamou de risco moral, situação em que devedores deixam de cumprir suas obrigações mesmo tendo condições de fazê-lo. “Não contávamos com a persistência e a intencionalidade do risco moral. Esse comportamento tem um custo e, ao mesmo tempo que pesa no nosso resultado, também penaliza o produtor que paga em dia e limita o crédito não apenas para o setor, mas para toda a sociedade brasileira”, afirmou.

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O vice-presidente de Agronegócios, Gilson Bittencourt, disse que parte dos atrasos ocorreu porque grandes produtores rurais esperavam que o Congresso aprovasse condições mais favoráveis para a renegociação das dívidas do que aquelas previstas na medida provisória do governo. A MP foi aprovada na noite de quarta-feira, 11, sem alterações no texto.

“Vemos um risco moral nos atrasos dos produtores de soja e milho, na região Centro-Oeste. Classificamos esses produtores como casos de risco moral porque fizeram investimentos, tiveram colheitas recordes e optaram por não pagar o Banco do Brasil à espera de que o Congresso aprovasse uma MP diferente da proposta pelo governo federal”, explicou Bittencourt.

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Tarciana ponderou, porém, que 90% dos clientes do agronegócio estão pagando suas dívidas. A executiva também elogiou os pequenos produtores, que continuam honrando seus compromissos. “O risco moral de fato recai apenas sobre os grandes produtores rurais”, afirmou.

Diante desse cenário, o Banco do Brasil já renegociou mais de 3,8 bilhões de reais em dívidas por meio de uma estratégia complementar às medidas previstas na Medida Provisória 1.376.

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Para os produtores que não procuram a instituição para negociar ou deixam de pagar as parcelas, a resposta será intensificar as cobranças e retomar os ativos oferecidos em garantia. O banco já realizou mais de 20 mil notificações extrajudiciais. Segundo Tarciana, 24% dos produtores notificados procuraram a instituição para regularizar a situação.

A executiva informou ainda que mais de 400 propriedades estão enquadradas para o processo de consolidação das garantias, das quais 233 já estão em procedimento de retomada extrajudicial. Ela afirmou que 33% dos casos foram regularizados logo após o início da cobrança. Para a presidente, os números reforçam a importância das garantias reais no atual ciclo de inadimplência do agronegócio.

Tarciana também fez ressalvas ao uso da recuperação judicial como alternativa para produtores endividados. Segundo ela, o processo eleva os custos, dificulta o acesso a novos financiamentos e pode aumentar a interferência de terceiros na gestão dos negócios.

O que esperar dos próximos trimestres?

Para os próximos trimestres, a equipe executiva do Banco do Brasil espera recuperar parte dos resultados com a renegociação das dívidas do agronegócio. Paralelamente, a instituição pretende manter a estratégia anunciada nos trimestres anteriores, concentrando a concessão de crédito em linhas consideradas mais seguras, como as voltadas ao público de alta renda e os empréstimos com garantias no setor rural.

“A contenção do risco de crédito é o foco do nosso trabalho, assim como a expansão dessas linhas de receita mais seguras. O objetivo é melhorar a situação do banco como um todo e, consequentemente, entregar retornos mais adequados. Uma melhora no agronegócio, acompanhada da dissipação do risco moral, seria um bônus”, explicou Felipe Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos (CRO) do Banco do Brasil.

Venda de ativos e suspensão de dividendos entram no radar

Além do lucro muito abaixo do esperado, o Banco do Brasil encerrou o terceiro trimestre com índice de capital principal de 10,8%, o menor nível entre os grandes bancos, o que acende um alerta entre os analistas do mercado financeiro.

Para reforçar o capital, a instituição prevê suspender a distribuição de dividendos em 2027. Outra possibilidade é vender participações em empresas do portfólio por meio da Bolsa de Valores.

“Não temos um nome específico, mas vemos duas empresas dentro do nosso portfólio que podem ser vendidas para reforçar o capital. A única que temos certeza de que não venderemos será a BB Seguridade. As demais podem ser vendidas”, afirmou Marco Geovanne Tobias, diretor financeiro (CFO) do Banco do Brasil.

Comando do Banco do Brasil ainda é incerto

Embora a atual equipe diretiva tenha apresentado caminhos para recuperar a instituição, a continuidade desse plano também depende de quem estará à frente do banco nos próximos anos. A sucessão de Tarciana Medeiros ainda é incerta, mas a executiva não deve permanecer no cargo em um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme publicado pela coluna Radar Econômico, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, é um dos cotados para assumir a presidência do Banco do Brasil no próximo mandato. A disputa também envolve Marco Geovanne Tobias, vice-presidente financeiro, e Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agronegócios. Questionados por VEJA Negócios sobre a disputa pelo comando da instituição, os executivos disseram que “não comentam boatos”.

O Banco do Brasil tenta, portanto, superar um dos momentos mais difíceis de sua história recente com uma combinação de renegociação de dívidas, maior rigor na concessão de crédito e reforço de capital. A estratégia, contudo, ainda terá de enfrentar a lentidão na recuperação do crédito rural e uma possível mudança no comando da instituição. A eventual troca de presidente pode alterar os rumos de um plano que começa a ser colocado em prática, com analistas precificando uma piora dos resultados nos próximos trimestres.