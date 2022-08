O plano da Apple para diminuir a dependência chinesa no iPhone

A Apple Inc. planeja começar a fabricar o iPhone 14 na Índia cerca de dois meses após o lançamento inicial do produto na China. Segundo a agência Bloomberg, a empresa vem trabalhando com fornecedores para aumentar a fabricação na Índia e diminuir o atraso na produção do novo iPhone dos típicos seis para nove meses para lançamentos anteriores, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A Apple, que vem fabricando a maioria de seus iPhones na China, está buscando alternativas enquanto o governo de Xi Jinping entra em conflito com o governo dos Estados Unidos e impõe bloqueios em todo o país que interromperam a atividade econômica.

A Foxconn Technology Group , principal fabricante de iPhones, estudou o processo de envio de componentes da China e montagem do dispositivo iPhone 14 em sua fábrica nos arredores da cidade de Chennai, no sul da Índia, apurou a Bloomberg. Porém, as empresas desistiram do plano e farão o envio dos componentes depois. Os primeiros iPhone 14s da Índia provavelmente serão concluídos no final de outubro ou novembro, após o lançamento inicial de setembro.

O plano da Apple é lançar o iPhone no dia 7 de setembro e, provavelmente na semana seguinte, começar a vender a nova geração do smartphone.

Índia

Corresponder ao ritmo de produção do iPhone na China teria marcado um marco importante para a Índia, que vem d se colocando como alternativa em um momento em que os bloqueios da Covid e as sanções dos EUA colocam em risco a posição da China como fábrica para o mundo. Os parceiros da Apple começaram a fabricar iPhones na Índia em 2017, o início de um esforço de um ano para construir capacidades de fabricação no país. Além de oferecer apoio às suas operações existentes, o país de 1,4 bilhão de habitantes é um mercado consumidor promissor e o governo Modi ofereceu incentivos financeiros para a produção de tecnologia sob seu programa Make in India.