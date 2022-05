O peso da vacina e da pílula antiviral na alta de 77% de receita da Pfizer

A farmacêutica Pfizer apresentou crescimento da receita em 77% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, conforme relatório divulgado pela empresa. A receita total no primeiro trimestre cresceu para mais de 25 bilhões de dólares em comparação com o mesmo período de 2021. Esse crescimento foi impulsionado por 13,2 bilhões de dólares em vendas de vacinas contra Covid no trimestre, além de 1,5 bilhão de dólares em vendas do tratamento antiviral (Paxlovid).

No último dia 22 de abril a Organização Mundial da Saúde recomendou o tratamento antiviral da Pfizer para pacientes leves e moderados que apresentam risco iminente de internação hospitalar.

Até o final de 2022, a Pfizer projeta vendas entre 98 bilhões de dólares a 102 bilhões de dólares. A empresa estima uma queda de lucro anual, em relação às projeções iniciais, considerando as mudanças de normas dos órgãos regulatórios americano. Agora, as companhias farmacêuticas precisam incluir em suas projeções financeiras os custos de pesquisa e desenvolvimento.

Os ganhos anuais por ação, segundo a estimativa, devem ficar entre 6,25 e 6,45 dólares, abaixo do previsto anteriormente, de 6,35 a 6,55 dólares.