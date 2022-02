O incêndio no meio do mar que acabou com mais de mil Porsches

O navio cargueiro Felicity Ace, que transportava mais de 3 mil carros de luxo, entre Porsches, Lamborghinis, Audis e Bentleys, pegou fogo quando passava pela costa das ilhas portuguesas dos Açores, no Oceano Atlântico, na quarta-feira, 16. As chances de recuperação dos veículos são praticamente nulas.

O cargueiro transportava 3.965 veículos do Grupo Volkswagen, que fabrica as marcas Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini. Foi confirmado que estavam a bordo 1,1 mil Porches, alguns novos modelos elétricos da Volskwagen, e uma carga extra de 189 Bentleys. Estima-se que estavam sendo transportado 21 Lamborghinis, mas o porta-voz da Companhia não confirmou o número de carros da marca que estavam no navio. O preço básico dos modelos a bordo iniciam na faixa de 99,6 mil dólares, cerca de 511 mil reais.

Os 22 tripulantes foram resgatados, sem ferimentos, mas as chamas queimaram os milhões de dólares dos clientes que esperavam receber seus luxuosos carros sem nenhum arranhão. O influencer e youtuber do automobilismo Matt Farah, era um deles. “Acabei de receber a ligação do meu revendedor. Meu carro está agora à deriva, possivelmente em chamas, no meio do oceano”, escreveu no Twitter. O seu carro era um Porsche Boxter Spyder, encomendado no ano passado.