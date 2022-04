O impacto da robótica na educação

Desde que a palavra robô foi usada pela primeira vez na década de 20, a robótica foi um campo de conhecimento que floresceu entre inventores, cientistas, matemáticos e engenheiros. Com o desenvolvimento de softwares mais amigáveis no fim dos anos 1960, essa área do conhecimento se expandiu para a pedagogia e a educação. Tal expansão se provou extraordinária no potencial de estimular o ensino de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes, Design e Matemática em crianças e adolescentes. Ao desenvolverem atividades de montagem de robôs e sistemas automatizados, nos mais variados graus de complexidade, os estudantes não apenas desenvolvem aptidões no campo das ciências exatas como estimula habilidades de relacionamento e emocionais como empatia, trabalho em grupo, comprometimento e liderança entre outras.

No Brasil, o Serviço Social da Industria (SESI) tornou-se referência no uso da robótica na educação básica. Tal relevância foi alcançada por meio de uma parceria com a principal entidade promotora da robótica educacional a americana FIRST, fundada em 1989 e hoje com atuação em mais de 100 países com mais de 2,5 milhões de alunos envolvidos em seus programas e competições. Aqui, o SESI é operador oficial dos torneios de robóticas da FIRST nas categorias FIRST LEGO League Challenge (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC) e fomenta a prática na própria rede de escolas e em outras instituições de ensino, públicas e privadas. Além disso, os estudantes do SESI também participam das competições internacionais da FIRST Robotics Competition (FRC).

Desde 2006, quando o SESI iniciou o projeto de robótica educacional, cerca de 400 escolas da rede da entidade – de ensino fundamental e médio – desenvolvem projetos na área. Ao todo, são quase 200.000 alunos que se beneficiam da prática pedagógica. E os resultados, como apontam os artigos na atual edição de VEJA Insights, produzida em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o SESI e o Senai, são incontestáveis na contribuição para uma melhor formação educacional e profissional dos estudantes.