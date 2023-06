O impacto bilionário da turnê de Taylor Swift por onde ela passa

Os fãs brasileiros de Taylor Swift que não conseguiram ingressos para a turnê da cantora respiram um pouco mais aliviados após a T4F anunciar mais duas datas da “The Eras Tour” no país. Com ‘sold out’ por onde passa, a turnê da segunda mulher mais rica do mundo da música deve render fortunas não apenas para o bolso da loirinha, mas também impacto para as economias locais. Segundo um estudo feito pela consultoria QuestionPro e divulgado pela revista Fortune, a turnê deve movimentar 4,6 bilhões de dólares apenas entre os consumidores americanos.

O valor considera não apenas os ingressos para o show, mas também gastos como roupas, hospedagem em hotéis, viagens e refeições em diferentes cidades. Em Chicago, onde se apresentou por três noites, houve um aumento sem precedentes na demanda por quartos de hotel, com uma média de 44.383 quartos ocupados todas as noites de sexta e sábado. “Choose Chicago”, a organização de marketing da cidade, informou que as taxas de ocupação do hotel atingiram uma média impressionante de 96,8%, que agora representa um recorde histórico.

A estimativa é que a turnê seja a mais bem-sucedida de uma artista feminina na história. A Bilboard estima que a turnê arrecade 591 milhões de dólares, superando o recorde estabelecido pela Sticky & Sweet Tour de Madonna de 407 milhões de dólares, entre 2008 e 2009. Além dos EUA, a turnê passará pela Cidade do México, Buenos Aires, Rio e São Paulo — até então.

Os shows da turnê “The Eras Tour” passam por todas as fases da carreira de Taylor, com 44 músicas e divididas em dez atos. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum Red. Além das três datas esgotadas (18 de novembro no Rio e 25 e 26 de novembro em SP), a cantora confirmou nesta segunda-feira, 12, mais duas datas: 19 de novembro no Nilton Santos e 24 de novembro no Allianz Parque. As vendas para o público geral serão abertas no dia 22 de junho, pela T4F. Os ingressos variam de 190 reais (meia entrada) a 1.050 reais.