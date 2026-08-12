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Economia

O Ibovespa, a volatilidade eleitoral e o cenário externo

Bolsa despencou na véspera, no que foi considerado o primeiro pregão a refletir de fato a volatilidade do período eleitoral

Por Tássia Kastner 12 ago 2026, 08h26 | Atualizado em 12 ago 2026, 08h26
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, começa a quarta-feira em alta, acompanhando o desempenho positivo dos futuros americanos. Trata-se de uma recuperação, isso após a bolsa brasileira despencar na véspera, no que foi considerado o primeiro pregão a refletir de fato a volatilidade do período eleitoral.

É quase injusto enfatizar a volatilidade doméstica ante tamanha incerteza no exterior. Ainda pela manhã, os EUA divulgam a inflação medida pelo CPI, antevendo uma desaceleração de preços. Projeções colhidas pela agência de notícias Reuters indicam que o CPI avançou 0,1% em julho, uma aceleração ante a queda de 0,4% de junho. Em doze meses, a inflação americana deve ter subido 3,4%, ante uma meta de 2% ao ano.

A principal contribuição para algum alívio na inflação viria da desaceleração nos preços dos combustíveis, ancorada no breve período de negociação entre Estados Unidos e Irã para reabrir o Estreito de Ormuz. O problema é que o acordo não avançou, com impactos na oferta de petróleo.

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A Agência Internacional de Energia afirma que as exportações de petróleo do Oriente Médio chegaram a um pico de 20 milhões de barris por dia no começo de julho; ao fim do mês, haviam cedido para 12 milhões. Agora, a previsão é de que haja um déficit de 1,8 milhão de barris no mercado no terceiro trimestre. Dito de outra forma, o alívio na inflação americana (e brasileira, como mostrou na terça o IBGE) pode ser temporário, o que turbina a volatilidade importada para a bolsa brasileira.

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Após o fechamento: BB, CSN, CSN Mineração, Suzano, Casas Bahia, Equatorial, Hapvida, MRV, Rede D’Or, Rumo, Sabesp, Copasa, Minerva, SLC Agrícola, Ultrapar, Americanas, Azzas, Cogna, CVC, Eneva, Kepler Weber, Positivo, Qualicorp e Vittia

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