O Ibovespa, a volatilidade eleitoral e o cenário externo

O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, começa a quarta-feira em alta, acompanhando o desempenho positivo dos futuros americanos. Trata-se de uma recuperação, isso após a bolsa brasileira despencar na véspera, no que foi considerado o primeiro pregão a refletir de fato a volatilidade do período eleitoral.

É quase injusto enfatizar a volatilidade doméstica ante tamanha incerteza no exterior. Ainda pela manhã, os EUA divulgam a inflação medida pelo CPI, antevendo uma desaceleração de preços. Projeções colhidas pela agência de notícias Reuters indicam que o CPI avançou 0,1% em julho, uma aceleração ante a queda de 0,4% de junho. Em doze meses, a inflação americana deve ter subido 3,4%, ante uma meta de 2% ao ano.

A principal contribuição para algum alívio na inflação viria da desaceleração nos preços dos combustíveis, ancorada no breve período de negociação entre Estados Unidos e Irã para reabrir o Estreito de Ormuz. O problema é que o acordo não avançou, com impactos na oferta de petróleo.

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A Agência Internacional de Energia afirma que as exportações de petróleo do Oriente Médio chegaram a um pico de 20 milhões de barris por dia no começo de julho; ao fim do mês, haviam cedido para 12 milhões. Agora, a previsão é de que haja um déficit de 1,8 milhão de barris no mercado no terceiro trimestre. Dito de outra forma, o alívio na inflação americana (e brasileira, como mostrou na terça o IBGE) pode ser temporário, o que turbina a volatilidade importada para a bolsa brasileira.

Agenda do dia

5h: AIE divulga relatório mensal de petróleo

9h: IBGE publica pesquisa mensal de serviços de junho

9h30: EUA anunciam Inflação pelo CPI de julho

11h30: EUA divulgam estoques de petróleo

14h30: BC publica fluxo cambial semanal

Opep publica relatório mensal de petróleo

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Balanços

Após o fechamento: BB, CSN, CSN Mineração, Suzano, Casas Bahia, Equatorial, Hapvida, MRV, Rede D’Or, Rumo, Sabesp, Copasa, Minerva, SLC Agrícola, Ultrapar, Americanas, Azzas, Cogna, CVC, Eneva, Kepler Weber, Positivo, Qualicorp e Vittia

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