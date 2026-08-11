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Economia

Ibovespa cai após ata do Copom, IPCA e rebaixamento do Brasil pelo JPMorgan

Banco americano estima muita volatilidade e cortou projeção para o Ibovespa de 190 mil pontos para 185 mil pontos ao fim de 2026

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 12h10 | Atualizado em 11 ago 2026, 16h33
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
JPMorgan rebaixou a recomendação para as ações do país de compra para neutra (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa cai após ata do Copom, IPCA e rebaixamento do Brasil pelo JPMorgan Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira, 11, pressionado por uma agenda macroeconômica carregada, com a divulgação da ata do Copom e dos dados de inflação. Além disso, o JPMorgan rebaixou a recomendação para as ações brasileiras de compra para neutra, aumentando a pressão sobre os ativos locais.

Por volta das 15h30, o Ibovespa recuava 2,5%, aos 167,8 mil pontos. O dólar subia 1,22%, cotado a 5,17 reais. Para Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, o mercado recebeu sinais contraditórios nesta terça-feira.

O IPCA avançou apenas 0,07% em julho e desacelerou para 4,44% em 12 meses, abaixo do teto da meta. O resultado mensal, porém, ficou acima da alta de 0,03% esperada pelo mercado.

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“Para a política monetária, essa diferença reduz a força da leitura positiva, porque indica que a desinflação ocorreu em ritmo menor que o projetado”, afirma Gusmão.

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A ata do Copom reforçou essa cautela ao destacar a inflação ainda pressionada pela demanda e alertar que efeitos indiretos do petróleo e de choques climáticos podem exigir uma reação firme da política monetária. Segundo Gusmão, na curva de juros, a combinação entre um IPCA acima das expectativas e uma comunicação mais dura do Banco Central tende a reduzir as apostas em uma sequência rápida de cortes da Selic.

“Os vencimentos curtos passam a incorporar maior possibilidade de pausa após uma eventual redução em setembro, enquanto os prazos longos permanecem expostos ao risco fiscal, ao petróleo e à inflação internacional”, conclui Gusmão.

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JPMorgan rebaixa ações brasileiras com fim do ciclo de cortes da Selic e eleições

Outro fator que pressiona os ativos brasileiros é o relatório do JPMorgan, que rebaixou a recomendação para as ações do país de compra para neutra. Segundo os analistas, o fim do ciclo de cortes de juros, combinado com a aproximação das eleições, deve aumentar a volatilidade do mercado acionário local.

O JPMorgan espera um corte de 0,25 ponto percentual na Selic em setembro, seguido por uma longa pausa até o segundo trimestre de 2027. Ao mesmo tempo, o banco prevê desaceleração do crescimento econômico e deterioração do ciclo de crédito.

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“As perspectivas para a política econômica continuam incertas, uma vez que quem vencer as eleições de outubro terá de lidar com taxas de juros reais elevadas, na casa de um dígito alto, e com um déficit fiscal”, afirma o banco americano.

Segundo os analistas, tanto as ações brasileiras quanto o real permanecem negociados dentro de uma faixa desde maio, o que sugere que os preços incorporam pouco prêmio ou desconto relacionado às eleições.

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Do ponto de vista técnico, o banco destaca que o mercado acionário brasileiro costuma apresentar desempenho mais fraco nos seis meses que antecedem as eleições, algo que não ocorreu neste ano. Na avaliação do JPMorgan, esse histórico reforça a possibilidade de aumento da volatilidade durante o período eleitoral.

“Diante desses pontos, preferimos ficar à margem dos ativos no Brasil neste momento”, conclui o banco, que reduziu suas estimativas do Ibovespa de 190 mil para 185 mil pontos, reconhecendo um grau de incerteza maior que o habitual. O JPMorgan se somou ao UBS, que também cortou recomendação de ativos brasileiros de compra para neutro em maio deste anos. 

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