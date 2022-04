O guru careca que dá banho em Paulo Guedes no Twitter

O economista Robin Brooks, ex-Goldman Sachs, tem ganhado fama por suas previsões positivas sobre Brasil. Apelidado de “o careca”, o especialista em câmbio se tornou a sensação no Twitter, em especial para o eleitorado de Jair Bolsonaro, que tece elogios a Brooks com dizeres como “no careca nós confiamos” ou fazem elogios comparativos aos atribuídos a figura do presidente, elegendo o economista como “o mito, a lenda”. A euforia dos brasileiros em relação ao economista virou até destaque de reportagem da Bloomberg.

Brooks hoje é economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais, em Washington, e ganhou afeição dos brasileiros pelo otimismo com o cenário macroeconômico do país. Se por aqui, as falas de Paulo Guedes, ministro da Economia, dizendo que o Brasil iria “surpreender o mundo” não faziam sucesso e muitas vezes até viravam piadas, o mesmo não aconteceu com o economista, que ficou pop nas redes brasileiras. Em 2020, durante a pandemia, o especialista previa a taxa de câmbio no Brasil a 4,50 reais como o valor justo. Dois anos depois, as previsões de Brooks estão chegando próximas desse patamar. O dólar hoje está sendo negociado a 4,67 reais. “Estamos dentro de 5% do nosso valor justo de US$/R$ 4,50 para o real brasileiro, que é o mais próximo que estivemos desde março de 2020, ou seja, desde antes do início da pandemia de Covid. Fechar a lacuna final será mais difícil. Os rendimentos reais dos EUA estão subindo rapidamente, o que está pesando em todas as moedas dos mercados emergentes…”, escreveu no Twitter.

We're within 5% of our $/BRL 4.50 fair value for the Brazilian Real, which is the closest we've been since March 2020, i.e. since before the COVID pandemic began. Closing the final gap will be harder. US real yields are rising rapidly, which is weighing on all EM currencies… pic.twitter.com/Y6mH2LkqTT — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) April 17, 2022

Para Brooks, os fundamentos da economia brasileira vão continuar beneficiando a valorização do real, que neste ano foi a moeda que mais valorizou entre todas as moedas do mundo. A visão do economista agrada a ala bolsonarista que atribui o bom desempenho do real a boa gestão de Bolsonaro. Para os críticos de Brooks, as suas previsões não passaram de sorte. A valorização, para eles, foi impulsionada por eventos aleatórios como a elevação da taxa de juros e o boom das commodities, que vem beneficiando o Brasil.

Brooks é de origem alemã e estudou em intuições renomadas, com passagem pela London School of Economics e Universidade de Yale. O especialista atuou como estrategista de câmbio no Fundo Monetário Internacional e foi um dos criadores do modelo de valor justo.