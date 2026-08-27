O erro grosseiro do governo com a arrecadação do imposto sobre dividendos

Os economistas se acostumaram a encarar o Orçamento da União como uma peça de ficção, uma vez que as projeções embutidas nele, via de regra, pintam um quadro cor-de-rosa do futuro que raramente condiz com a realidade nacional. Mesmo assim, em algumas ocasiões, a disparidade entre as projeções e os fatos é tão grande que até os especialistas ficam perplexos. É o caso, neste ano, da grosseira diferença entre as estimativas do governo para a arrecadação com o imposto mínimo sobre dividendos, que rendeu até agora muito menos do que o projetado pelo governo. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), que avaliou a situação, até o dia 20 de maio, a Receita Federal arrecadou apenas 1,42 bilhão de reais com a taxação dos dividendos. A cifra corresponde a apenas 4,7% dos 29,94 bilhões previstos para 2026.

Mais do que errar feio, o desempenho pífio também coloca em risco o próprio equilíbrio das contas públicas em um cenário de aumento da dívida bruta e de desconfiança crescente do mercado com a situação financeira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregará no fim de seu terceiro mandato. A preocupação foi expressa por Antonio Anastasia, ministro do TCU e relator do processo que analisou o atual quadro fiscal. “Ressalta-se a existência de risco relevante de não concretização da arrecadação prevista para 2026 para o tributo avaliado”, afirmou Anastasia.

Sancionada em novembro por Lula, a Lei Nº 15.270/2025 instituiu a cobrança de um imposto mínimo de 10% sobre o pagamento de dividendos acima de 50 000 reais por mês, feitos por uma mesma empresa a um único acionista, ou sobre os proventos que somem 600 000 reais por ano, também pagos por um único CNPJ ao mesmo indivíduo. A medida visava compensar o que o governo deixará de receber com a isenção de Imposto de Renda para salários até 5 000 reais por mês.

O ministro observou que, no início de novembro do ano passado, uma nota técnica da Receita Federal estimava que, com a isenção de IR, o Fisco deixaria de arrecadar 28 bilhões de reais em 2026, 30 bilhões em 2027, e 32 bilhões em 2028. Em contrapartida, o imposto mínimo sobre dividendos, somado à cobrança de outro imposto sobre remessas de dividendos para o exterior, aportaria 29,9 bilhões neste ano, 34,9 bilhões no ano que vem, e 35,4 bilhões no seguinte.

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Anastasia, contudo, afirmou que o tribunal não tem condições de avaliar em profundidade como a Receita chegou a essas projeções, já que os esclarecimentos solicitados não foram apresentados. Entre os elementos pedidos pelo TCU, estão os memoriais de cálculo que a Receita deveria realizar para embasar tais estimativas e as empresas de capital aberto e fechado que serviram de amostra para as projeções. No relatório que apresentou ao colegiado de ministros do TCU, Anastasia afirma que “o efeito imediato das limitações e inconsistências identificadas é a impossibilidade de

reproduzir, verificar e validar de forma independente as estimativas de impacto fiscal associadas à tributação de dividendos. Em razão da ausência das memórias de cálculo e da falta de detalhamento das premissas, a equipe técnica não pôde concluir, com segurança, quanto à consistência das projeções”.

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Anastasia acrescenta que a falta de esclarecimentos também mina a confiança nos números do governo e tornam mais opaca a gestão pública. “A ausência de transparência metodológica reduz a confiabilidade das projeções utilizadas para fins orçamentários e fiscais, pois impede avaliar se os valores projetados decorrem de dados observados, de hipóteses comportamentais, de ajustes de legislação, de variações de preço ou de estimativas discricionárias”, afirmou no relatório.