O caixa sumiu – Walmart adota terminais de autoatendimento

As redes supermercadistas começam a usar máquinas para ocupar funções desempenhadas pelos humanos. Pelo menos em funções mais simples, como a de caixa de loja. A rede Walmart implantou o sistema de autoatendimento na loja de Tamboré, em Alphaville, na Grande São Paulo. O plano da empresa é levar essa tecnologia para mais cinco unidades em três meses.

Nesse prazo, a rede Walmart pretende contar com 32 terminais de autoatendimento. O plano é contar com 100 terminais até 2019. Para isso, serão investidos 1,5 bilhão de reais nesse projeto até 2020. Depois de São Paulo, a marca pretende levar os caixas de autoatendimento para lojas de Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador.

“O autoatendimento faz parte dos novos hábitos de consumo no varejo e, por isso, precisamos cada vez mais oferecer formas diferentes de aumentar o poder de decisão dos consumidores sobre como preferem ser atendidos”, diz Bernardo Perloiro, vice-presidente de Operações, Comercial e Marketing do Walmart Brasil.

O Walmart não é o primeiro a adotar o autoatendimento. As redes Carrefour e Master já utilizam esse sistema em algumas lojas desde o ano passado.

Nesta fase de teste do Walmart, os consumidores que entram na loja no Tamboré são convidados a utilizar as máquinas por mensagem via SMS enviada por tecnologia de geolocalização e por promotores, que também estão esclarecendo dúvidas e auxiliando os clientes nos processos de compra.

Como funciona

O cliente tem de registrar os produtos por meio de um scanner e em seguida colocá-los na área de empacotamento, que já conta com sacolas para transporte. No caso de fruta e verdura, é necessário selecionar na tela o produto e pesá-lo. Para venda de produtos com restrição de idade, como cigarro ou bebida alcoólica, a liberação é feita após apresentação de documento de identidade do comprador.

Também cabe ao cliente escolher se quer incluir CPF na nota e qual será a forma de pagamento – cartões de débito, crédito, vale-alimentação ou vale-presente. Não é possível pagar em dinheiro nesse tipo de máquina. Ao finalizar a transação, é emitido o cupom fiscal, no qual é impresso um QR Code para que o cliente apresente na saída da área de autoatendimento.