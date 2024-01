O Brasil é destino de investimentos, afirma Luiz Trabuco, do Bradesco

Após um 2023 com resultado surpreendente na economia, as perspectivas para 2024 continuam positivas. É o que visualiza o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Em entrevista dada no Brazil Economic Forum, realizado por VEJA e Lide em Zurique, na Suíça, na sexta-feira 19, o executivo afirmou que o país está bem posicionado globalmente, um bônus importante para o avanço da economia.

“O Brasil é destino de investimentos. Oferecemos estabilidade política, econômica e social. Temos vantagens que nos tornam competitivos em um mundo que busca a paz”, disse Trabuco. Ao abordar as oportunidades globais, o presidente do conselho do Bradesco observou os efeitos da política monetária americana, que deve começar um ciclo de queda de juros ao longo deste ano, como fator decisivo para a visão otimista. “A política monetária americana cria um preço muito favorável para o mundo em 2024, e o Brasil pode aproveitar mais oportunidades neste ano, afirmou.

O executivo destacou o bom posicionamento do país na sustentabilidade, um grande ativo para atrair investimentos. “O Brasil tem um bônus, que é a economia verde. O mundo busca. Vamos ver formas de aumentar a sustentabilidade do planeta”, enfatizou o banqueiro.

Desafios

Trabuco também identificou desafios internos, especialmente no âmbito legislativo, para a economia. Ele salientou a importância da agenda do Congresso brasileiro para a reforma tributária, que terá um ano de regulamentações para fazer com que a emenda constitucional que implementou um sistema de Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) saia do papel.