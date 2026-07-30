Núcleo da inflação dos EUA sobe 0,1% em junho

O núcleo do índice de Preços para Gastos com Consumo Pessoal (PCE), principal indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve (Fed), avançou 0,1% em junho na comparação com maio, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Departamento de Análise Econômica (BEA) dos Estados Unidos. Em 12 meses, o núcleo do indicador acumula alta de 3,3%.

Já o PCE cheio, que inclui os preços de alimentos e energia, recuou 0,1% no mês, mas registra avanço de 3,7% na comparação anual. Além da inflação, o relatório mostrou que a renda pessoal dos americanos cresceu 54,9 bilhões de dólares, alta de 0,2% em junho. A renda disponível também avançou 0,2%, enquanto as despesas de consumo aumentaram 65,2 bilhões de dólares, equivalente a uma alta mensal de 0,3%. Em termos reais, descontada a inflação, o consumo avançou 0,4%.

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Os dados foram divulgados um dia após o Federal Reserve decidir manter a taxa básica de juros entre 3,50% e 3,75% ao ano. Embora o núcleo da inflação tenha vindo ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, o índice permanece acima da meta de 2% perseguida pelo banco central americano, o que reforça a postura cautelosa da autoridade monetária para as próximas reuniões.