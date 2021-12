Nubank vai comemorar IPO com show online da conselheira Anitta

A estreia do Nubank na Bolsa de Valores de Nova York fez com que a fintech virasse oficialmente o banco mais valioso da América Latina e, para comemorar o sucesso da abertura de capital, a empresa escalou um de seus colaboradores. O mais popular deles, no caso. A cantora Anitta fará um show para o canal do banco no YouTube nesta sexta-feira, às 20h15 (horário de Brasília), filmado em São Paulo. Também nesta sexta-feira, começam a ser negociados os BDRs (brazilian depositary receipts) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o que permite brasileiros a investir aqui mesmo com a empresa tendo ações cotadas em Nova York.

Desde junho, Anitta faz parte do conselho de administração do banco digital, numa iniciativa que demonstra o caráter mais moderno e antenado da organização frente aos seus concorrentes tradicionais. Ela também foi contratada pelo Nubank, por 36 milhões de reais (inclusive opções de ação), para prestar serviços de marketing à empresa. A cantora carioca é um dos maiores nomes atuais da música brasileira. Em setembro, ela se tornou a primeira brasileira a se apresentar no MTV Video Music Awards, uma das premiações mais importantes da indústria da música. “Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado, e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o Conselho”, afirmou David Vélez, um dos fundadores do banco quando a cantora se juntou à empresa. Além do Nubank, Anitta também tem uma cadeira na Ambev, onde é chefe de inovação.

Com apenas oito anos de mercado, a fintech foi fundada em 2013 pelo colombiano David, pela brasileira Cristina Junqueira e pelo americano Edward Wible, e agora está avaliada em 41,5 bilhões de dólares. Na conversão para o real, o valor é de aproximadamente 230 bilhões de reais, ultrapassando o Itaú Unibanco, cujo valor é de 37,7 bilhões de dólares, e demais bancos, como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e outros. Na comparação com todo os bancos de capital aberto da América Latina, Estados Unidos, e dos bancos com ações negociadas em Nova York, ele passa a figurar na 26º posição entre os maiores, segundo levantamento da consultoria Economatica. Inclusive, fica acima de instituições tradicionais, como o alemão Deustche Bank e o japonês Mizuho Financial Group.

Para a abertura de capital, o Nubank recebeu precificação de 9 dólares por ação, ponto máximo da faixa indicativa que começava em 8 dólares, atraindo 815 mil investidores pessoas físicas. Ainda antes de estrear, o Nubank já era avaliado como o banco mais valioso da América Latina e a quarta maior empresa do Brasil. Por volta das 16h04, os papéis subiam cerca de 16%, negociados a 10,45 dólares.

No ano passado, o Nubank registrou prejuízo líquido de 230 milhões de reais, 26% menor que o resultado de 2019, com crescimento de 79% nas receitas, em 5 bilhões de reais. No primeiro trimestre deste ano, o banco lucrou 76 milhões de reais, primeiro lucro da sua história. “A sua precificação se dá por uma expectativa de crescimento de lucro muito alto no futuro, e foi isso que elevou o seu valor de mercado, ultrapassando Itaú”, avalia Caio Mont’Alverne, consultor de investimentos da Aplix Advisory.