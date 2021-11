Nubank será patrocinador da Copa do Mundo do Catar

O Nubank anunciou, nesta quinta-feira, 18, que será um dos patrocinadores da Copa do Mundo de 2022, que ocorrerá no Catar. Segundo comunicados divulgados tanto pela instituição quanto pela FIFA, a empresa comprou uma cota como Apoiador Regional Oficial do torneio. Assim, o banco terá direito a explorar a marca da competição com promoções. O valor do contrato não foi divulgado pelas partes.

A ação é o primeiro grande contrato de patrocínio do Nubank e acontece próximo da oferta inicial de ações (IPO) da empresa nos Estados Unidos. A expectativa é que o banco digital brasileiro seja precificado em 50 bilhões de dólares, mais de 274 bilhões de reais.

Segundo a FIFA, com o acordo, o Nubank pode explorar sua marca e da competição em toda a América do Sul. Fundado no Brasil em 2013, a instituição já se expandiu para outros países, como Argentina e Colômbia. “O Nubank terá acesso aos ingressos para o torneio, aos ativos da marca e aos conteúdos de arquivo para criar promoções e novas oportunidades para atrair o público da América do Sul nos preparativos para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022.”

“O crescimento do Nubank tem nos levado a buscar novas plataformas e canais de comunicação, que nos permitam levar nossa mensagem para toda a região. Por isso, optamos por fazer parte deste evento”, disse Arturo Núñez, executivo-chefe de marketing do Nubank, em nota.

O mercado de parcerias e patrocínios de competições globais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas movimentam bilhões de dólares. Na edição brasileira da Copa, em 2014, foram fechados 1,6 bilhão de dólares em contratos de patrocínio, sem contar com as cotas de transmissão, segundo a consultoria KPMG.

Entre os parceiros da FIFA para a competição estão empresas como Adidas, Coca-Cola, Qatar Airways, Hyundai, Visa, Budweiser e McDonald’s. Há também as parcerias locais, como a do Nubank, pelas quais empresas podem explorar a competição e utilizar as marcas da Copa do Mundo regionalmente. Além do Nubank, a UPS, empresa brasileira de agroquímicos, também fechou contrato regional com a FIFA para a Copa do Catar.

A Copa do Catar será disputada por 32 seleções — entre elas, o Brasil, que já está classificado — e acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.