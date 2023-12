Nubank lança seu primeiro produto de investimento para pessoa jurídica

O Nubank lançou nesta segunda-feira, 4, seu primeiro produto de investimento voltado para pessoa jurídica. Nas Caixinhas, nome dado a funcionalidade, o dinheiro é investido em RDB (Rendimento de Depósito Bancário), título de renda fixa, com rendimento diário de 100% do CDI.

O desenvolvimento do produto — que já está disponível nas contas pessoa física — para a conta PJ, ocorreu após um estudo realizado no Nubank com cerca de 3 mil proprietários e tomadores de decisão entre Microempreendedores Individuais (MEI), pequenas e médias empresas. No universo dos MEIs e Microempresas (ME), um pouco mais da metade possui o hábito de guardar dinheiro, já em empresas de porte médio, cerca de 74% fazem aplicações para o futuro.

Segundo o estudo, 41% dos proprietários tendem a buscar soluções financeiras simples e de fácil compreensão. Além disso, 38% revelaram que suas principais necessidades incluem produtos com alta liquidez e baixo risco, embora o apetite por riscos e a aptidão para manter o dinheiro investido por mais tempo comecem a aumentar em médias empresas, principalmente devido à possibilidade de rendimentos maiores.

“Com as Caixinhas integradas à Conta PJ do Nubank, damos mais um passo no propósito de ajudar o empreendedor brasileiro a ter ainda mais o controle sobre seu dinheiro e com a simplicidade e eficiência do Nu. O hábito de guardar dinheiro ainda não é adotado por uma grande parte das pequenas e médias empresas e, com esta novidade, oferecemos uma possibilidade ao nosso cliente PJ, para que ele consiga se planejar para alcançar objetivos de médio e longo prazo”, afirma Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil.

O cliente pode depositar a partir de 1 real em diferentes Caixinhas, que podem ser personalizadas de acordo com objetivos e metas, tais como pagamento de impostos, imprevistos, compras de equipamentos ou qualquer outra necessidade do empreendedor. Há um simulador que permite avaliar o montante que falta para o cliente atingir uma meta financeira, meta, além de poder acompanhar a evolução do valor investido por meio de uma barra de progresso.

Em relação a Caixinha pessoa física, o produto PJ tem algumas diferenças. O informe de rendimentos será disponibilizado de forma trimestral e o dinheiro poderá ser resgatado depois de 30 dias depositado na caixinha, apesar do rendimento diário.

Por se tratar de RDB, a cobrança de imposto é feito em cima do rendimento. No caso do Imposto de Renda, a alíquota é de 22,5% para valores depositados por menos de 180 dias, 20% entre 181 e 360 dias; 17,5% para valores investidos entre 361 e 720 dias e 15% para investimentos até 720 dias.

