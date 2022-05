Nubank irrita investidores e leva invertida do mercado

O Nubank gerou um enorme frenesi no mercado quando realizou sua abertura de capital, mas a euforia não se manteve. Os papéis do banco estão derretendo e corroem a cada dia o seu valor de mercado. Com pouco menos de cinco meses de negociações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a fintech que chegou a atingir o status banco mais valiosos da América Latina já perdeu mais de 15 bilhões em valor de mercado, estando agora avaliada em 26,5 bilhões de dólares. Como se não bastasse o cenário ruim, o próprio banco acabou provocando a fúria de investidores com a divulgação das cifras milionárias de remuneração aos executivos.

Parte do processo de derretimento é reflexo do mau humor do mercado com as ações de tecnologia, que estão sendo penalizadas pela política de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, mas agora elas também sobre o efeito da fúria e desconfiança dos investidores. A divulgação dos 816 milhões de reais em remuneração que será paga a seus principais executivos e membros do conselho de administração gerou muita discussão. Como é comum nas empresas, a maior parte da bolada ficará com a diretoria executiva, os responsáveis pela gestão do dia a dia, corpo administrativo que inclui o CEO. O valor, entretanto, é acima do praticado no mercado, o que gerou a desconfiança. Porém, mais de 95% do valor, mais precisamente 804 milhões de reais, ficará com os oito membros da diretoria, se as metas forem cumpridas.

Para termos de comparação, o Itaú, maior banco da América Latina, pagou cerca de 444 milhões aos seus executivos em 2021, metade do valor que está previsto para os executivos do Nubank. O valor também é quase 4 vezes superior aos 237 milhões previstos pelo Nubank no ano passado para diretoria e conselho.

Dias após a digestão da notícia, as ações do banco bateram a mínima histórica na terça-feira, 3, desvalorizando quase 10%. Desde a estreia do IPO, em 8 de dezembro, as ações já acumulam perdas de mais de 35%, segundo dados da plataforma da TC/Economatica. Investidores também questionam a cifra milionária devido aos resultados do banco, que reportou prejuízo líquido de 165,3 milhões de dólares em 2021, mostrando que é um negócio altamente promissor e de sucesso, mas ainda em maturação. “Esse valor de bônus mostra alguma coisa bem fora do lugar ali no Nubank. As remunerações médias de diretores de bancos são bem menores do que isso. Então, em uma ação que está caindo tanto, falar em uma remuneração de 800 milhões de reais pega mal para um banco tão comprometido com narrativas e com uma proposta de marca diferenciada tão apoiada no marketing”, diz Felipe Miranda, CEO do Grupo Empiricus.