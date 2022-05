Para mercado, novo presidente da Petrobras deve manter política de preços

Anunciado como o indicado para o comando da Petrobras no lugar de José Mauro Coelho, o então secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, deve manter a atual política de preços dos combustíveis, segundo fontes do mercado. “Pelo perfil do executivo, não nos parece razoável supor que irá mudar a política de preço da Petrobras, muito pelo contrário. Da forma que vemos o Ministério da Economia está mais no controle do que nunca da petroleira”, avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton.

“O mercado deve gostar da indicação uma vez que Caio é um profissional ligado aos valores liberais e próximo ao ministro Paulo Guedes”, diz. “Sob a orientação do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, se iniciou estudos para a privatização da empresa e provavelmente devemos ver apoio do novo presidente nesse sentido”, afirma Perfeito. O presidente Jair Bolsonaro resolveu demitir o novo presidente da Petrobras e substituí-lo pelo secretário do ministro Paulo Guedes. O atual mandatário ficou 40 dias no cargo. A decisão foi anunciada por meio de posicionamento do governo federal tornado público na noite desta segunda-feira, 23.