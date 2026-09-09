O novo iPhone que pode custar até R$ 30 mil no Brasil
iPhone Duo, modelo dobrável da Apple, parte de 2.000 dólares e chega a 3.000 dólares na versão mais avançada nos Estados Unidos
A Apple apresentou nesta quarta-feira (9) o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, com preços iniciais de 1.199 e 1.299 dólares nos Estados Unidos, respectivamente. A companhia também lançou o iPhone Duo, seu primeiro celular dobrável, que pode custar até 30.000 reais no Brasil.
O valor mais elevado corresponde à versão do iPhone Duo com 2 TB de armazenamento, anunciada por 3.000 dólares no mercado americano. O modelo de entrada, com 256 GB, custará 2.000 dólares e poderia chegar ao país por aproximadamente 21.000 reais.
As projeções consideram a relação entre os preços cobrados pela Apple nos Estados Unidos e no Brasil. A diferença inclui não apenas a cotação do dólar, mas também impostos, custos de importação e a política comercial adotada pela fabricante em cada mercado.
No caso da linha convencional, o iPhone 18 Pro pode chegar ao Brasil por cerca de 12.500 reais. O cálculo aplica ao preço nacional o reajuste de aproximadamente 9% anunciado nos Estados Unidos. O iPhone 17 Pro, vendido por 1.099 dólares no mercado americano, custa a partir de 11.499 reais no país.
Já o iPhone 18 Pro Max pode custar aproximadamente 13.500 reais. O aparelho foi anunciado por 1.299 dólares, uma alta de cerca de 8% sobre os 1.199 dólares cobrados pelo antecessor. No Brasil, o iPhone 17 Pro Max parte atualmente de 12.499 reais.
O iPhone Duo é o primeiro aparelho dobrável da Apple e chega para disputar um segmento já explorado por fabricantes como Samsung, Google e Huawei. Fechado, o celular possui uma tela externa de 5,4 polegadas. Aberto, oferece uma tela de 7,6 polegadas e permite usar dois aplicativos simultaneamente.
Apesar das projeções, a Apple ainda não divulgou os preços exatos nem a data de início das vendas do iPhone 18 Pro, do iPhone 18 Pro Max e do iPhone Duo no Brasil.