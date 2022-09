Novo iPhone 14 Pro custará 9.499 reais e traz câmera de 48MP

O novo iPhone 14 Pro, modelo mais tecnológico de smartphone apresentado pela Apple nesta quarta-feira, 7, no evento “Far Out” (não convencional ou vanguardista, em tradução livre), custará a partir de 9.499 reais (999 dólares, nos Estados Unidos), a depender da capacidade de armazenamento. Ele traz entre as principais novidades um jogo de três câmeras frontais com alta sensibilidade para fotografar em baixa luz. A câmera principal tem resolução de 48 megapixels (MP), e a segunda câmera, de 12 MP. A marca apresentou ainda uma função para diminuir os efeitos de movimentos ao gravar vídeos.

O modelo possui uma nova tela de bloqueio personalizável que fica ligada o tempo todo e um sistema de notificações dinâmico que permite controlar funções como música, ligações, controle de foco e bateria, mesmo quando a tela é alterada ou um aplicativo é aberto. A marca chamou atenção ainda para o novo display, mais brilhante e que permite visualização mesmo em ambiente ensolarado.

Os aparelhos possuem 6,1 polegadas no modelo Pro e 6,7 polegadas no modelo Pro Max, que custa a partir de 10.499 reais (1.099 dólares). A mesma lógica de tamanho de tela ocorre com os iPhones 14 e 14 Plus, que custam respectivamente 7.599 reais (799 dólares) e 8.599 reais (899 dólares).

A Apple prometeu ainda uma bateria com duração o dia todo e apresentou ainda uma nova função presente em todos os aparelhos: a “detecção de acidente”, que ativa o botão de emergência e envia a localização precisa do aparelho para o destinatário, função a ser usada principalmente em acidentes de carro. Para isso, a Apple utiliza um novo sistema de satélite que promete conexão “em céu limpo” em menos de 15 segundos, sem a necessidade de antena da operadora. Em dias nublados, no entanto, a conexão pode levar alguns minutos.

Os iPhones 14 utilizam ainda o chip virtual chamado pela marca de “e-SIM”. Ele já estava presente no iPhone 13, porém os novos smartphones não possuem mais compartimento para o chip físico. A ideia da marca é permitir acesso a mais de uma operadora e facilitar a portabilidade ao usuário.

Apple Watch

O início do evento de lançamento com transmissão online foi dedicado por 40 minutos ao Apple Watch Serious 8, que custará a partir de 5.299 reais (399 dólares) para a versão com conexão GPS e 6.599 reais (499 dólares) para conexão GPS e celular. Entre as principais novidades apresentadas, estão a bateria com duração de 36 horas no modo baixo uso e o sensor de temperatura do aparelho que, conectado com o “cycle tracking”, rastreia o ciclo reprodutivo da mulher e avisa o dia mais provável em que ocorreu a ovulação da usuária. O detector de acidentes de carro também está presente no aparelho e trabalhará em conjunto com o iPhone quando o usuário possuir os dois aparelhos.

A marca apresentou ainda o Apple Watch SE, com funções simplificadas e valor “mais acessível” ao usuário: no Brasil, ele custará a partir de 3.399 reais o modelo com conexão GPS (249 dólares) e 3.799 reais o modelo com conexão GPS e celular (299 dólares).

Outra novidade foi o Apple Watch Ultra, para ser usado em esportes radicais como trilhas e mergulho em áreas inóspitas como desertos, florestas e oceanos. A marca promete alta resistência e precisão no envio da localização. Esses modelos estão disponíveis a partir de 10.299 reais (799 dólares) com conexão celular.

