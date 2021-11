Novo chefe do Twitter desbanca Zuckerberg como CEO mais jovem do S&P 500

O Twitter tem um novo CEO. Parag Agrawal, assumiu o posto deixado por Jack Dorsey. O novo executivo tem 37 anos e é o mais jovem CEO do S&P 500, índice que reúne as 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos.

Agrawal é pouco tempo mais novo que Mark Zuckerberg, CEO da Meta e fundador do Facebook, mas não se sabe exatamente quanto. Mencionando questões de segurança, o Twitter não divulgou a data de nascimento de Agrawal, mas confirmou que ele nasceu depois, em 1984, do aniversário de Zuckerberg em 14 de maio. Dorsey, de 45 anos, já estava entre os doze CEOs mais jovens do grupo das maiores empresas dos Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, a idade média de um CEO entre as 500 maiores empresas era de cerca de 58 anos. O mais velho deles é Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, com 91 anos.

Agrawal é bacharel em Ciência da Computação e Engenharia pelo Instituto Indiano de Tecnologia em Mumbai e doutor em Ciências da Computação na Universidade de Stanford. Ele trabalhou como pesquisador na Microsoft, Yahoo! e AT&T Corp antes de ingressar no Twitter, em 2011, como engenheiro. Nessa função, ele trabalhou para impulsionar o crescimento do público e da receita e foi nomeado o primeiro engenheiro de destaque do Twitter, segundo a empresa. Depois de ser nomeado CTO, chefe de tecnologia, em 2017, ele liderou a estratégia técnica da empresa, incluindo a supervisão dos avanços em aprendizado de máquina, de acordo com o site do Twitter.

Dorsey, o antecessor, permanecerá no conselho da empresa com sede em San Francisco até que seu mandato expire em 2022, disse o Twitter, em um comunicado na segunda-feira. Agrawal também está se juntando ao conselho.