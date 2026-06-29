Nova pesquisa mostra migração em massa para o digital e bancos preparam aportes bilionários
Pix e o uso dos celulares consolidaram uma transição definitiva e forçam instituições a injetarem recursos recordes em tecnologia em 2026
O relacionamento dos brasileiros com as instituições bancárias se dá, em boa parte, por meio dos canais digitais. Essa é a conclusão de uma nova pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O levantamento aponta que 83% das transações financeiras já são feitas pelas plataformas virtuais no país.
A primeira versão da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026 foi elaborada pela Deloitte. A empresa de auditoria e consultoria empresarial identificou um uso expressivo dos celulares: das 240,8 bilhões de transações no ano passado, cerca de 78% foram efetuadas nos dispositivos móveis, um aumento de 11% em relação ao período anterior.
O estudo lançado na última sexta-feira, 26, aponta que, diante deste cenário inovador, os bancos preparam investimentos maciços em tecnologia. Juntos, esses aportes estratégicos devem somar 50,4 bilhões de reais só neste ano. Entre as prioridades para a alocação dos recursos estão a cibersegurança, o fomento da inteligência artificial generativa e a computação em nuvem.
As instituições também demonstram abertura para capacitar e ampliar as equipes responsáveis por operacionalizar o ecossistema digital. O objetivo é garantir a manutenção dessa transformação acelerada, impulsionada por ferramentas como o Pix, que registrou alta de 19% no mobile banking e 53% no internet banking. O sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central também lidera o crescimento nas maquininhas do comércio.
O diretor responsável pela pesquisa, Rodrigo Mulinari, avalia que a “conveniência digital transformou o relacionamento bancário em algo diário para a maioria dos brasileiros, tornando os canais físicos pontos de apoio para operações mais consultivas”.
Na prática, o novo estudo da Febraban evidencia uma transição definitiva para um modelo de negócios focado na eficiência operacional das redes e na experiência personalizada do usuário contemporâneo.