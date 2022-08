Nova pesquisa escancara percepção sobre medidas econômicas de Bolsonaro

A economia continua sendo o assunto com maior peso dessa eleição. Segundo a pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 17, a maioria do eleitorado (52%) afirma que a economia piorou no último ano, no entanto esse índice vem em desaceleração em relação a levantamentos anteriores feitos, que chegou a 64% em julho. A redução do preço dos combustíveis e o aumento do Auxílio Brasil são amplamente conhecidas pelo eleitorado e creditadas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Porém, o eleitor acredita que as medidas foram engendradas para ajudar na campanha de reeleição do presidente. De acordo com a pesquisa, 62% dizem que as medidas do governo tem foco na eleição do capitão, enquanto 33% acreditam que as ações são para ajudar as pessoas.

Apenas os eleitores de Bolsonaro acreditam que as medidas sejam para ajudar as pessoas (70% neste recorte), porém um quarto das pessoas que declaram voto do presidente também veem o foco eleitoral nas medidas. Entre eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 84% veem os pacotes como eleitorais e entre eleitores que não declararam voto em nenhum dos dois, o índice é de 82%.

A percepção do eleitor pode ajudar a explicar o porquê de da distância entre Lula e Bolsonaro ter sido mantida na pesquisa mesmo com o início do pagamento do Auxílio Brasil turbinado e a queda dos combustíveis nas bombas. Lula têm 45% das intenções de voto, um ponto percentual a mais que na pesquisa de 3 de agosto, enquanto Bolsonaro têm 33%, também um ponto a mais que no levantamento anterior. O pagamento do auxílio turbinado, de 400 para 600 reais, começou a cair nas contas dos beneficiários no dia 9, mesma data que o governo também passou a pagar o voucher dos caminhoneiros, que inejtou 2.000 reais a cada motorista no primeiro lote.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 14 de agosto e entrevistou presencialmente 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.