Nova falha do iOS trava apps de mensagem, como o WhatsApp

Uma nova falha do sistema operacional iOS 11, versão mais recente presente nos smartphones da Apple, trava os aplicativos de mensagens, inclusive o iMessages, WhatsApp e Messenger. O erro foi confirmado por testes do site norte-americano The Verge.

A falha ocorre quando o usuário recebe mensagem com um caractere do idioma telugo, nativo da Índia, travando o sistema operacional, que não consegue reconhecer o símbolo. Segundo o The Verge, a única forma de recuperar o acesso ao iMessages é recebendo outra mensagem.

O jornal também testou outros aplicativos, como o Messenger, WhatsApp, Gmail e Outlook. O erro desativa as funções destes aplicativos. Os aplicativos Telegram e Skype não foram afetados pela falha.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 — Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2018

Ainda segundo a publicação, a Apple planeja disponibilizar uma atualização de segurança para corrigir o erro antes do lançamento do iOS 11.3, durante a primavera nos Estados Unidos, que começa em março.

Em janeiro, a Apple enfrentou falha similar. Um link enviado por meio de uma mensagem de texto podia fazer com que iPhones travassem e até reiniciassem.

Procurada por VEJA, a Apple ainda não retornou os questionamentos até a publicação da matéria.