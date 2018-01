Link enviado por mensagem pode travar e reiniciar iPhones

Um link enviado através de mensagem de texto pode fazer com que iPhones e outros dispositivos com sistema iOS e macOS, da Apple, travem e até reiniciem. As informações são do site 9to5Mac, que atribui a descoberta a um usuário do Twitter chamado Abraham Masri. Os usuários que recebem o conteúdo ficam sujeitos à falha, mesmo que não cliquem no link recebido.

Segundo o site, o problema acontece quando o sistema do telefone tenta pré-visualizar automaticamente o conteúdo recebido por meio do aplicativo de mensagens. O 9to5Mac disse que testou o bug e teve resultados variados, como reinicializações, travamentos do programa mensageiro e lentidão. Houve problemas também no funcionamento do navegador Safari.

O defeito desaparece quando a mensagem é apagada, segundo o 9to5Mac.

Este não é o primeiro caso de travamentos ao receber mensagens no sistema operacional da Apple. Em 2015, um bug que ficou conhecido como effective power causava efeito similar após o recebimento de uma mensagem. Já houve casos também de funcionamento prejudicado por causa de mensagens de vídeo e por uma certa combinação de caracteres no idioma árabe.

Procurada por VEJA, a Apple não se manifestou sobre o caso até o momento. O posicionamento da empresa será incluído quando for recebido.