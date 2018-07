Netflix testa plano mais caro no Brasil e pode piorar os já existentes

A Netflix começou a testar no Brasil a comercialização de um novo plano de assinatura. Chamado de pacote ultra, ele se posiciona acima do premium, que era o mais completo disponível até sua chegada.

O plano está sendo apresentado a possíveis novos clientes com valores diferentes, em uma estratégia de marketing comum no mercado. Esse tipo de teste serve para descobrir qual preço pode trazer mais lucro para a empresa, levando em conta tanto o volume de consumidores quanto o valor que cada cliente está disposto a pagar por um serviço ou produto.

A reportagem deparou com dois cenários de preço: em um deles, o ultra é vendido por R$ 45,90 e, no outro, por R$ 53,90.

No primeiro, a Netflix diminuiu os recursos do pacote premium, que custa R$ 37,90, para tornar o ultra mais atraente. Em vez das quatro telas simultâneas em 4k tradicionalmente inclusas na Premium, neste cenário o cliente passa a ter direito a apenas duas, contra quatro telas da Ultra, por R$ 45,90, inclui também a tecnologia HDR. O pacote básico, cujo valor é de R$ 27,90, passa a incluir apenas uma transmissão por vez, em vez de duas como é usual.

No segundo cenário, as condições dos pacotes premium e básico permanecem inalteradas, e o novo ultra sai por R$ 53,90 mensais, com acréscimo de HDR, tecnologia que melhora o brilho e o contraste da imagem.

Os usuários que já assinam o plano Premium ainda não foram afetados com a mudança e continuam recebendo o plano que contrataram. Não há informação sobre mudanças futuras para quem já é assinante.

O pacote ultra começou a ser testado na Europa há uma semana. “Estamos testando diferentes preços e recursos para melhor entender o quanto os consumidores valorizam a Netflix”, comentou a porta-voz da empresa, Smita Saran, por e-mail ao site americano CNET.

Planos disponibilizados no site oficial da Netflix Planos disponibilizados no site oficial da Netflix

Apesar de possuir 125 milhões de usuários em todo o mundo, a empresa ainda não é lucrativa e acumula dívidas de 15,5 bilhões de dólares por financiar as próprias séries e filmes.

Procurada, a Netflix Brasil não retornou o contato até a publicação da matéria.