Nestlé compra Kopenhagen em negócio bilionário

A Nestlé adquiriu a marca de chocolates Kopenhagen por aproximadamente R$ 4,5 bilhões, considerando ações mais dívida, uma transação que também inclui a Brasil Cacau, empresa do mesmo grupo. O acordo deve ser assinado entre as partes até sexta-feira. A venda foi feita pela Advent, gestora de private equity que havia assumido o controle da Kopenhagen em 2020, optando por uma venda direta em vez de uma oferta pública inicial (IPO), devido ao momento instável do mercado de capitais brasileiro.

Com a aquisição, a Nestlé passa a controlar mais de 800 lojas da Kopenhagen e Brasil Cacau no Brasil. Além disso, a Nestlé anunciou um plano de investimento no Brasil de R$ 2,7 bilhões até 2026, visando a expandir suas fábricas de chocolates e biscoitos.

Essa aquisição surge após a recente autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que a Nestlé incorporasse a Garoto ao seu portfólio. A compra da Garoto, localizada em Vila Velha (ES) e avaliada em R$ 1 bilhão, trouxe desafios judiciais para a Nestlé desde 2004. Com essa aquisição, a combinação Nestlé-Garoto abocanhou cerca de 60% do mercado de chocolates do país. Para resolver o impasse, foi acordado que a Nestlé se abstivesse de adquirir, durante cinco anos, qualquer empresa chocolatier com mais de 5% do mercado nacional.