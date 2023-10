NBA atinge arrecadação recorde com patrocínios

A NBA, a principal liga de basquete do mundo e uma das mais rentáveis entre os negócios esportivos, registrou arrecadação recorde com patrocínios na casa de 1,66 bilhão de dólares em 2023. Os números foram divulgados pela IEG Research e incluem taxas de direitos de patrocínio da liga, dos times e das arenas. O que turbinou esses valores foram as novas parcerias formadas com a Hisense, empresa chinesa de eletrônicos, e Sorare, do ramo de fantasy sports, além dos acordos de camisa do San Antonio Spurs com a Self Financial, e do Chicago Bulls com a Motorola. Outra diferença significativa se deu com o dinheiro vindo da pré-temporada disputada em Abu Dhabi, que girou em torno de 22 milhões de dólares. “A expansão global da NBA e o crescente interesse pelo melhor basquete do mundo e suas histórias em todos os continentes fazem com que a propriedade seja valorizada e disputada”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Apesar do crescimento de 1,3% no faturamento em relação à temporada passada — o maior da história –, nesta última temporada a NBA não aumentou o número total de patrocinadores oficiais. “A arrecadação recorde da NBA não é apenas uma história de números, é uma narrativa sobre como as marcas e empresas estão cada vez mais entrelaçadas na experiência do esporte, enriquecendo a relação entre torcedores e times e impulsionando a inovação em todo o setor”, diz Fernando Patara, cofundador e diretor de Inovação do Arena Hub, centro de inovação e fomento ao empreendedorismo esportivo.

De acordo com o IEG Research, as marcas mais ativas e com negócios dentro da competição foram Socios.com, Toyota, Verizon e Coca-Cola. “A NBA é uma das ligas mais inovadoras do mundo, que se preocupa em oferecer um grande espetáculo da primeira à última rodada, seja através das experiências oferecidas nas quadras ou nas transmissões mundo afora”, diz Renê Salviano, diretor da Heatmap, empresa de marketing esportivo.