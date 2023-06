Na mira da UE: Google pode se desmembrar para escapar de acusações

A União Europeia (UE) acusa o Google de violar as normas antitruste no setor de tecnologia publicitária, adtech. A Comissão Europeia, entidade executiva da UE, avalia que a empresa abusa de sua posição dominante neste mercado desde 2014.

Diante destas acusações, a Alphabet, controladora do Google, terá a oportunidade de responder e se defender, podendo, inclusive, solicitar uma audiência. Se as acusações da Comissão se confirmarem, a solução pode envolver um desmembramento de partes do negócio do Google para atender às normas de concorrência da União Europeia, e esta seria uma medida inédita tomada pela Comissão. A chefe de concorrência da UE, Margrethe Vestager, acredita que a empresa pode estar privilegiando seus próprios serviços, em prejuízo de concorrentes e aumentando custos para anunciantes.

O Google, por sua vez, contestou as alegações. O vice-presidente global de anúncios do Google, Dan Taylor, declarou que a Comissão focou em um aspecto muito restrito do negócio da empresa. É importante ressaltar que o Google já foi penalizado anteriormente pela UE com multas que totalizam 8 bilhões de euros por práticas anticompetitivas.