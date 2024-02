Mulheres são 59% das vítimas de tentativas de fraude no e-commerce

Mulheres foram 59% das vítimas de tentativas de fraude no comércio eletrônico em 2023, revela o relatório do Mapa da Identidade e da Fraude produzido pela CAF, empresa de identidade digital.

O percentual reverte a tendência que aponta os homens como principais alvos de golpes de identidade: 60% a 40% para o sexo masculino no setor financeiro e 71% a 29% no segmento de serviços de mobilidade (apps de delivery e transporte urbano) durante o período. No total, os homens representam 60% das ocorrências —5% a menos, porém, do que em 2022.

De acordo com o levantamento, 74% das transações passíveis de fraude foram de natureza biométrica, e 26% foram documentais, isto é, relacionadas à falsificação ou alteração de documentos de identidade. Já no total, 1,47% das transações realizadas em 2023 foram identificadas como tentativas de fraude —percentual menor do que o registrado em 2022, quando a taxa anual foi de 1,76%.

A taxa de fraudes mensal variou ao longo do ano, mas a maioria dos meses se manteve próxima à média anual de 1,47% das transações. Destacam-se exceções em fevereiro (2,07%), março (1,82%) e dezembro (1,72%), sugerindo possíveis padrões sazonais. Analisando os dias de semana, as fraudes concentram-se nos dias úteis, com picos na terça (1,52%) e na quarta (1,51%).

O alto número de tentativas de fraude biométrica remete ao frequente vazamento de dados no Brasil. Recentemente, uma pesquisa do site americano Cybernews revelou, por meio de uma busca no software de análise de dados Elasticsearch, que os dados privados de mais de 223 milhões de brasileiros estavam acessíveis publicamente. O vazamento — já sob controle — incluía nome completo, data de nascimento e números de CPF das vítimas.