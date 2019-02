O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse nesta quarta-feira, 20, que o governo deve apresentar um texto com mudanças nas regras do regime de aposentadoria dos militares em até 30 dias. As Forças Armadas não estão incluídas no texto da PEC da Previdência apresentada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional.