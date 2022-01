MSC oferece reembolso ou crédito para clientes com embarque suspenso

A empresa de cruzeiros MSC lamentou, na noite deste domingo, 2, a suspensão do embarque de passageiros que seguiriam viagem de Santos (SP) para Santa Catarina. Após a detecção de 51 casos de Covid-19 em tripulantes e27 casos em passageiros em uma viagem anterior, a Anvisa determinou a suspensão das atividades do navio, condicionando o retorno a uma reavaliação da agência. A empresa afirmou que irá oferecer reembolso ou carta de crédito para os clientes afetados pela decisão. Cerca de 2.000 pessoas seguiri,am roteiro de sete dias na embarcação.

Segundo a empresa, os clientes terão reembolsados os valores de pacotes adicionais e excursões. Quem optar pela carta de crédito poderá utilizá-la até 31 de dezembro deste ano, ou seja, em roteiros desta temporada ou da próxima, que começa em novembro. “A MSC Cruzeiros dará suporte aos hóspedes, incluindo apoio logístico, para que retornem para as suas casas”, afirma.

Outro navio da companhia, o MSC Precioza, que está atracado no Rio de Janeiro, teve 28 casos de Covid-19 confirmados e desembarcou seus passageiros nesse domingo no Rio. Segundo a empresa, como não houve determinação de suspensão das atividades, o embarque para o novo roteiro seguiu normalmente. A previsão é que o cruzeiro zarpe ainda no domingo do Rio de Janeiro com destino ao Nordeste.

A MSC reafirma que segue os protocolos de operação definidos para o setor, que foram aprovados pela Anvisa. Entre eles estão a obrigatoriedade de vacinação da tripulação e passageiros para embarque, testagem prévia, testes semanais em 10% da população e uso de máscaras. Além disso, os cruzeiros estão operando com 75% da capacidade. No caso de detecção de casos positivos de Covid-19, o protocolo orienta o isolamento e desembarque.

Incidentes

Além do MSC Splendida, a Anvisa também suspendeu as atividades do navio Costa Diadema. A embarcação detectou ao menos 56 passageiros positivos na embarcação e teve suas atividades não essenciais proibidas a bordo, “devendo ser cumpridos os protocolos sanitários de segurança no interior da embarcação até o desembarque de todos os viajantes”, diz nota da Anvisa. O navio ficou dois dias atracado em Salvador e retornou a Santos, onde haverá o desembarque dos passageiros.

A agência recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, mas não há decisão sobre uma suspensão. A Clia Brasil, associação que representa o setor, questiona a orientação da Anvisa, afirmando que o protocolo tem sido seguido e, desde novembro, foram detectados 400 casos em 130 mil passageiros e tripulantes embarcados. Ao todo, a temporada de cruzeiros no Brasil opera com cinco navios, sendo três da MSC e dois da Costa.