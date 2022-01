Morte de um ícone: aparelhos BlackBerry deixam hoje de receber suporte

Os aparelhos BlackBerry, que operam o sistema operacional e os serviços da marca, deixam ter suporte nesta terça-feira, 4 de janeiro, marcando o fim de uma era dos dispositivos móveis. Os modelos da marca canadense irão perder, com o passar do tempo, funções básicas pela falta de atualização, como o recebimento de chamadas de voz, navegação na internet e o envio de SMS e assim, ficarão inutilizados, informa a empresa.

O fim do suporte irá impactar os produtos com sistema operacional BlackBerry OS. Os aparelhos equipados com sistema Android continuarão operando normalmente.

Em comunicado, a empresa orientou os usuários dos aparelhos entrarem em contato com as operadoras de telefonia para receberem mais informações sobre como migrar para um novo celular. Com o encerramento dos sistemas, a companhia vai concentrar esforços em outra área. “Estamos focados em fornecer software e serviços inteligentes de segurança para empresas e governos em todo o mundo”, disse a BlackBerry.

A mudança acaba efetivamente com uma que permanece popular até hoje por quesitos de confiabilidade e segurança. Os icônicos aparelhos do teclado físico já foram os mais procurados do mundo por executivos que utilizavam o celular para trabalhar e jovens que disparavam mensagens para seus contatos. O reinado do BlackBerry diminuiu a medida que o iPhone da Apple se popularizou e outras marcas passaram a lançar aparelhos com Android. O teclado físico perdeu espaço para telas maiores com o sistema touchscreen, deixando os modelos de BlackBerry obsoletos. Em 2010, por exemplo, o sistema operacional da marca estava presente em 16% dos celulares vendidos, segundo a consultoria Gartner. Em 2016, a participação caiu para 0,04% do mercado.

A marca está presente no segmento de dispositivos móveis desde 1984, ano em que foi fundada com o nome de Research in Motion (RIM). Desde então, lançou aparelhos de destaque, como o BlackBerry 5810 no começo dos anos 2000, que trazia agenda eletrônica e rede 2G.

O fim do BlackBerry começou em 2016, quando a empresa parou de fabricar seus próprios dispositivos. Na ocasião, passou a licenciar software para a empresa chinesa TCL, que continuou a lançar dispositivos da marca até deixar de fabricá-los em agosto de 2020.