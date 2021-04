Morre Bernie Madoff, autor do maior golpe de pirâmide da história

A fraude orquestrada por Madoff é chamada também de esquema Ponzi. As pirâmides funcionam apenas enquanto novos investidores continuam entrando no sistema — e, quando os aplicadores param de entrar, a operação não consegue cobrir os retornos vantajosos prometidos e quebra, restando prejuízo aos investidores.

Bernie Madoff, autor de um dos maiores golpes financeiros da história, morreu nesta terça-feira, 14, aos 82 anos. O financista estava em uma prisão na Carolina do Norte, onde cumpria pena de 150 anos. Madoff cou condenado em 2009 por orquestrar um esquema de pirâmide financeira estimado em mais de 60 bilhões de dólares. Segundo a agência Associated Press, ele morreu de causas naturais na prisão.

Ex-presidente da Nasdaq, a bolsa da tecnologia americana, ele atraiu uma legião dedicada de clientes de investimento, de aposentados da Flórida a celebridades como o diretor de cinema Steven Spielberg. O financista carregou por décadas a imagem de guru financeiro, com resultados desafiadores a lógica do mercado.

O golpe foi exposto em 2008 como um esquema de Ponzi multibilionário. Madoff foi preso pelo FBI. No momento da prisão, extratos de conta falsos diziam aos clientes que eles tinham ativos no valor de 60 bilhões de dólares.

Ele foi julgado em março de 2009, e teve que ir ao tribunal vestindo colete a prova de balas. O financista se confessou culpado, dizendo que estava “arrependido e envergonhado”. Mesmo assim, foi sentenciado a pena de 150 anos de prisão. “Aqui, a mensagem deve ser enviada de que os crimes do Sr. Madoff foram extraordinariamente malignos e que esse tipo de manipulação irresponsável do sistema não é apenas um crime financeiro sem sangue que ocorre apenas no papel, mas é um que acomete um número impressionante de vítimas ”, diz a sentença.

No fim do ano passado, vítimas da fraude de Madoff conseguiram o direito de receber 488 milhões de dólares em reembolsos adicionais de um fundo especial de indenizações. Na época, o Departamento de Justiça dos EUA disse que mais de 30 mil pessoas afetadas pela fraude revelada no fim de 2008 receberiam os pagamentos, sendo essa a sexta operação desse tipo, elevando o total de restituições a quase 3,8 bilhões de dólares.

