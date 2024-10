Moody’s eleva nota de crédito do Brasil e mantém perspectiva positiva

A agência de classificação de risco Moody’s elevou o rating do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva para a nota de crédito, segundo comunicado divulgado na noite desta terça-feira.

De acordo com o relatório, a elevação da nota reflete “as significativas melhorias de crédito” do país, melhorias essas que a agência espera que continuem, o que inclui um crescimento mais robusto do que o previamente esperado e uma crescente trilha de reformas econômicas e fiscais. Tais reformas devem levar a uma “resiliência para o perfil de crédito” do Brasil, embora a credibilidade fiscal do país ainda seja mediana, como é possível constatar no alto custo da dívida brasileira.

“Por sua vez, um crescimento mais robusto e uma política fiscal consistentemente aderente permitirá que o peso da dívida se estabilize no médio prazo, ainda que em níveis relativamente elevados”, diz a Moody’s.

Ainda conforme a agência de risco, a perspectiva positiva para o rating reflete a “possibilidade de que o crescimento constante e o cumprimento das regras fiscais ajudem na credibilidade institucional”, com efeitos como a redução dos custos dos empréstimos “mais acentuadamente do que supomos atualmente.”

“Por sua vez, um menor custo da dívida teria um impacto positivo na trajetória da dívida pública do Brasil, especialmente se combinada com mais crescimento robusto, permitindo uma diminuição do peso da dívida no médio prazo”, diz o relatório.